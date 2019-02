Durazo anuncia reforzamiento de seguridad en 17 regiones; promete resultados en 2 meses

En dos semanas iniciará el reforzamiento de fuerzas de seguridad en al menos 17 de las 266 regiones administrativas, en las que fue dividido el territorio nacional por la actual administración, informó la Secretaría Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En conferencia de prensa, Alfonso Durazo, titular de la SSPC dio a conocer que en cada una de las 17 regiones habrán 600 elementos de seguridad adicionales, que cooperarán de manera permanente.

El objetivo de este programa “es el fortalecimiento institucional de estas regiones, que calificamos de prioritarias, a través de la prevención del delito; la reducción de los índices de violencia, y particularmente el número de homicidios dolosos”, comentó Durazo.

Agregó que la tendencia en el alza de homicidios “fue notoriamente creciente en 2018” en estas 17 regiones, razón por la cual fueron calificadas como “prioritarias”.

Los 600 elementos que se incorporarán en las siguientes semanas serán de la Secretaría de Marina; de la Secretaría de Defensa Nacional y de la Policía Federal.

Las 17 regiones en donde se aplicará el reforzamiento son:

Tijuana

Ciudad Juárez

Culiacán

Irapuato (Pueblo Nuevo, Romita, Silao)

Tlajomulco (Tlaquepaque)

Colima (Manzanillo, Armería, Minatitlán y Tecomán)

Salamanca (Jaral del Progreso, Santa Cruz, Valle de Santiago y Villagrán)

Chilpancingo (Eduadro Nery, Heliodoro Castillo y Leonardo Bravo)

Tamaulipas

Nuevo Laredo

Reynosa

Monterrey

Celaya (San Miguel de Allende, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande y Comonfort)

Uriangato (Cortazar, Moroleón, Salvatierra, Yuriria)

Benito Juárez, Quintana Roo (Puerto Morelos)

Ciudad de México (corredor colindante con el Estado de México)

Acapulco

El titular de la SSPC aclaró que una de las situaciones que los obliga a solo iniciar solo en estas 17 regiones es la falta de personal de seguridad, por lo que espera que pronto se dé la aprobación de la Guardia Nacional, pues esto les abriría las puertas para la contratación de más elementos.

Las medidas que se aplicarán con este programa son:

Agregar un estado de fuerza de 600 elementos a cada coordinación regional como lo establece la estrategia de seguridad. Implementar una estrategia de prevención de violencia en estas regiones, en coordinación con la Segob. Acelerar la operación de programas integrales de desarrollo. Incorporar a las Comisiones Estatales de Derechos Humanos; al sector privado, y a organizaciones académicas en labores de seguridad. Impulsar programas contra corrupción e impunidad. Fortalecer los fondos de seguridad.

En la operación de estas labores participarán de manera coordinada: la FGR; la Semar; la Sedena; Policía Federal; el Centro Nacional de Inteligencia; Segob; la SSPC; la Secretaría de Bienestar; la Sedatu, y los gobiernos estatales y municipales.

Una vez que se inicien operaciones, el programa se evaluará cada dos semanas hasta presentar una evaluación general en 2 meses.

Durazo aclaró que los 600 elementos adicionales de cada región no portarán armas largas, sino las que están permitidas por ley y que no aplicarán operativos especiales en aeropuertos o retenes en autopistas pues no hay personal suficiente.

“Actualmente tenemos entre 5-7 mil elementos de Policía Federal por turno, para 130 millones de habitantes, esto es absurdo (…) no hay presupuesto para contratar más personal, por eso tenemos que aprovechar los elementos que están en Sedena, Semar y la Policía Federal y conjugarlos en un solo equipo (…) de ahí surge la propuesta de la Guardia Nacional y por eso esperamos que ya la aprueben”, finalizó el titular de la SSPC.