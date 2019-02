La investigación de casos simbólicos, como la Estafa Maestra y Odebrecht, reiniciará por completo, dice fiscal

La investigación de casos simbólicos, como La Estafa Maestra, Odebrecht y Ayotzinapa será reiniciada por completo, porque los expedientes sobre los casos son “sumamente complicados” e incomprensibles, dijo este miércoles el fiscal general, Alejandro Gertz.

“Vamos a reiniciarlos completos, dando vista a todos los que tengan que conocer de este asunto, cuidando lo que tenemos que cuidar, que es la secrecía, pero hasta el límite que la secrecía no se vuelva complicidad o encubrimiento”, mencionó Gertz en la reunión plenaria de los senadores de Morena.

Sobre por qué “reiniciarlos”, Gertz acusó que los expedientes sobre los casos, heredados de la administración previa, son “sumamente complicados, que, si ustedes los ven, yo creo que no los entienden ni los que los organizaron”.

El funcionario mencionó que dichos casos simbólicos deben resolverse, para darle credibilidad a la nueva Fiscalía General.

“Si nosotros no damos una respuesta a Ayotzinapa, si nosotros no damos una respuesta a La Estafa Maestra, a todos estos asuntos, la justicia en este país no va a tener credibilidad”, expresó Gertz.

“Tenemos que ayudarnos para que las instituciones de procuración de justicia tengamos más capacidad de decir lo que estamos haciendo, de señalar cuáles son nuestras líneas de investigación, y que eso no nos lo vayan a convertir después en que no hubo el debido cuidado, para el respeto al proceso penal”, agregó.

El pasado 24 de enero, la Fiscalía General de la República informó que hay 64 funcionarios bajo investigación por su presunta participación en el esquema de desvío de recursos revelado en La Estafa Maestra, investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción.

Gertz detalló que había 20 carpetas de investigación abiertas y 3 averiguaciones previas que datan de 2015; además de 10 que datan de 2017 y 10 más de noviembre de 2018.