Recorte para estancias infantiles fue para frenar corrupción, dice Morena; afectan a los niños, reclama oposición

El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena, dijo que el recorte del presupuesto del programa para estancias infantiles fue porque se detectó que había corrupción, aunque harán una revisión para que en la próxima semana se tenga una propuesta, que permita atender a todos los menores que lo requieran.

Partidos de oposición, en tanto, reclaman que con el recorte (dejó de otorgarse un subsidio mensual de 950 pesos por niño) se está afectando a 9 mil estancias infantiles, a más de 300 mil niñas y niños, y a sus madres trabajadoras.

“No fue ni a la viva México ni era un asunto puntual, sino era un problema que ya se había convertido en sistema de administración totalmente opaco, irracional, de negocios, que nada tenía que ver con la atención a los niños, ni con la protección de las mamás”, dijo Ramírez Cuellar, legislador de Morena.

Como parte de la Comisión de Presupuesto, dijo, se está haciendo una revisión, sobre todo por todos los problemas de desvío de recursos y una pesada carga de intermediación de administraciones.

“Con todos estos trabajos de revisión que se están haciendo nos van a permitir que, a partir de la próxima semana, pues pudiéramos tener una propuesta que nos ayude y que garantice que absolutamente todos los niños serán atendidos, todas las madres serán protegidas, y de esta manera tener un sistema robusto de estancias infantiles en el país”, declaró.

Al preguntarle sobre si hubo una mala valoración o error, el legislador manifestó que lo que interesó en ese momento y ahora es erradicar la corrupción en la administración de las estancias infantiles.

“Ese es nuestro objetivo fundamental y por eso la garantía absoluta de la atención de los niños y la protección de las mamás trabajadoras, la decisión de un apoyo absoluto fue algo que está privando y está siendo determinante en la resolución que se va a tomar”, aseveró.

Afirmó que los problemas de corrupción no eran casos aislados, “sino era un sistema de funcionamiento que estaba realmente afectando la solvencia y la viabilidad de un esquema fuerte, profesional, en materia de estancias infantiles”.

Negó que se encontraran una, dos o tres estancias con irregularidades, sino que era un sistema que no estaba funcionando.

“Las bondades que al principio tuvo este esquema fueron desapareciendo paulatinamente y en algunos segmentos se convirtió en una fuente muy importante de desvío de recursos y desatención a los niños, y además fue lo que nos llevó a tomar la medida que ustedes conocen”, agregó.

En un comunicado, el Partido Acción Nacional acusó que con el cierre de las estancias infantiles aumenta el desempleo, pues los 9 mil centros dan empleos directos a cocineras, pedagogas, especialistas, enfermeras, personas de limpieza y asistentes.

“Es muy grave lo que el gobierno de López Obrador está haciendo contra las niñas y niños de México. No solo está afectando la educación y la formación de ello, sino que también a su vida familiar, ya que con el cierre de las guarderías las madres que dejan ahí a sus hijos para poder trabajar, ya no lo podrán hacer”, dijo Adriana Aguilar Ramírez, Secretaria Nacional de Promoción Política de la Mujer.

Según el PAN, la decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador “atenta contra el desarrollo de los 300 mil niños atendidos y las madres trabajadoras apoyadas”, y ya provocó “el cierre de 190 de las 9 mil estancias infantiles registradas en 12 estados del país”.

El coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo sobre el tema que “las estancias infantiles brindan apoyo a las madres trabajadoras, ¿qué harán si no tienen un lugar seguro en dónde dejar a sus hijos? Su causa va más allá de partidos y de cualquier idea de austeridad”.

Horas antes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que buscarían seguir apoyando a las madres y a sus hijos, pero con un mecanismo de atención directa, sin intermediarios.

“Hay quienes protestan por un programa de estancias infantiles que estamos revisando, porque ese programa, manejado por lo que era la Sedesol, consistía en darles un apoyo a las familias para que sus hijos pudieran ir a estas estancias infantiles y se les cobraba una cantidad.Entonces, el gobierno el año pasado destinó más de tres mil millones de pesos con ese propósito”, dijo López Obrador en su conferencia matutina.

“Lo primero que me preocupó fue la situación de las estancias infantiles, porque no sabemos en qué condiciones están los niños y no queremos tener problemas, queremos evitar cualquier situación. Tengo en la cabeza que por un programa parecido sucedió lo de ABC, pero además tenemos que ver cómo funciona, cuál es el beneficio. Y la idea que tenemos es ayudar, desde luego, a las madres, sobre todo a las madres solteras que no tienen dónde dejar a sus niños si van a trabajar”.

