Apoyos ya no irán a estancias infantiles debido a irregularidades; gobierno dará a familias 1,600 pesos cada 2 meses

Debido a que se detectaron irregularidades en estancias infantiles, el gobierno dará un apoyo directo de 1,600 pesos por niño a padres y madres de familia, cada dos meses.

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que al realizar una revisión detectaron que hay alrededor de 300 mil niños inscritos en las estancias infantiles, sin embargo, se encontraron informes adulterados.

“Se encontró que hay informes adulterados, que no son todos en todos los casos los niños que se registran y otro tipo de irregularidades”, dijo en conferencia, aunque no dio más detalles.

Al presentar la distribución de fondos para el bienestar, el mandatario reiteró que el resto de apoyos, como a campesinos, adultos mayores y discapacitados, también serán de manera directa para evitar actos de corrupción.

Respecto a las protestas de los últimos días por las estancias infantiles, pidió a los padres y madres de familia no preocuparse porque se va a proteger a todos, pero ahora el apoyo se hará de forma directa.

Dijo que se entregarán 1,600 pesos cada dos meses y serás los padres quienes decidan si el apoyo se lo dan a una hermana, tía, o a la abuelita por cuidar de los hijos, o bien, darle los recursos a las estancias infantiles. “Será decisión de cada familia el manejo del apoyo”.

“Vamos a hacer rendir el presupuesto en más de 30% porque en el censo que estamos haciendo estamos encontrando que no se entregaban los fondos completos, tenemos pruebas de que había corrupción en la entrega de los apoyos a la gente”, expuso.

Ayer, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, dijo que los recursos superiores a dos mil millones de pesos asignados para este programa son más que suficientes, aunque se plantea cambiar el método de distribución de ese dinero.



Urzúa sostuvo que la propuesta es no entregar directamente recursos a estancias infantiles, sino darle el dinero para ese fin directamente a los padres, o incluso dárselos a “las abuelas” de las familias, que seguramente cuidarán mejor a los niños.



“Con eso se puede ayudar a la abuela que va a cuidar, quizá mejor a los niños que las propias estancias infantiles. ¿Me explico? Dar flexibilidad a los padres de familia y no atarse con estancias infantiles en particular”, expresó el funcionario federal.

López obrador consideró que la declaración de Carlos Urzúa, sobre que los abuelos pueden cuidar mejor a los niños no fue con la intención de ofender.

López Obrador advirtió que no se va a dar apoyo a ninguna organización social para la entrega de los programas sociales sino que todo se repartirá de manera directa de la Tesorería al beneficiario.



El mandatario dijo que los recursos que se destinaban en beneficio de la gente no llegaban completos porque “había moche”.

En tanto, Ariadna Montiel Reyes, subsecretaria de Bienestar, explicó que la estancias cobraban un monto adicional al subsidio que daba el gobierno, y llegaba a ser hasta de entre 2,800 y 3, 500 pesos.

En su opinión, en el reglamento de cada estancia se debe notificar el monto de la corresponsabilidad. “Eso no estaba topado, eso no estaba topado, era ilimitado. Entonces podían cobrar equis cantidad y ahí en eso el gobierno no tenía control”.

“De tal manera que ahora nosotros damos la transferencia, insisto, y los papás deciden a qué estancia o a qué lugar pueden llevar a sus niños, o qué esquema tienen, familiar, escolar, etcétera”.

Montiel indicó que lo que fue Sedesol administró el subsidio para 9, 532 estancias y el gobierno federal entregaba un subsidio de 950 pesos a las estancias por cada niño, y para los menores con discapacidad, un monto de 1,900 pesos.

Reiteró que las estancias no son administradas por el gobierno. Las responsables de las estancias acreditaban el número de niños con listas que notificaban a las delegaciones, y las delegaciones concentraban el tema bajo un sistema a nivel nacional.

“Este, como otros programas, no será universal, será focalizado a las madres trabajadoras que no tienen seguridad social. El IMSS y el ISSSTE tienen su esquema de seguridad social y tienen una regla: si no tienen el cupo suficiente en sus estancias, tienen que darles una transferencia monetaria, para que las mamás y papás puedan inscribir a sus niños en un sistema de cuidados”, detalló.