MP móviles, más seguridad e iluminación en estaciones, la estrategia de CDMX ante reportes de secuestro en el Metro

Ante los reportes de intentos de secuestro en el Metro, el gobierno capitalino informó que se incrementará la seguridad afuera de algunas estaciones, se instalarán Ministerios Públicos Móviles para atender denuncias o proporcionar información y se hará una revisión especial de las carpetas de delitos que pudieran estar relacionados con los casos de intentos de secuestro.

La Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, detalló que a partir de este viernes habrá células de atención de la Procuraduría capitalina que estarán integrada por el Ministerio Público, mujeres que tuvieron una capacitación rápida de perspectiva de género con instrucciones muy claras de lo que se tiene que hacer.

“Estas células tendrán la misión de atender y orientar de forma prioritaria a las mujeres”, dijo.

Anunció que se instalarán Ministerios Públicos Móviles en cinco estaciones del Metro a partir de este viernes en: Coyoacán, Mixcoac, Martín Carrera, Tacubaya y en la estación del Metro UAM Iztapalapa.

La procuradora capitalina destacó que no se tomarán las denuncias en ese mismo lugar, sino que las víctimas serán trasladadas por las autoridades a las fiscalías correspondientes y que se atenderán todos los delitos.

La procuradora pidió a la población denunciar para saber de qué dimensión es el problema, y si no se desea presentar una denuncia, se puede proporcionar información de forma anónima.

Dijo que también se contará con abogadas ya capacitadas para auxiliar a las mujeres que decidan denunciar.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, detalló que no se tiene toda la información sobre las denuncias por los intentos de secuestros, pues dijo que “algunas mujeres han querido denunciar pero como no se consuma un hecho real, el Ministerio Público no se ha permitido levantar estas denuncias”, además no hay una orientación de género en la mayoría de los MP.

Asimismo, anunció que se desplegó un operativo especial para reforzar la seguridad en el Metro, y que habrá más iluminación afuera de las estaciones, principalmente donde se registran reportes de intento de secuestro.

Además se abrió un número para que la ciudadanía tenga comunicación directa con las autoridades, a través de la línea del Consejo Ciudadano de Seguridad, 5533-5533.

Sheinbaum detalló que el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, José Merino, se reunirá con las organizaciones y activistas que están haciendo seguimiento del tema.

A través de redes sociales, usuarias del metro de la Ciudad de México han denunciado en los últimos meses intento de secuestro dentro y fuera de las instalaciones, con un modus operandi en el que un hombre comienza a seguir a la víctima, la toma en contra de su voluntad y la amenaza de muerte si grita o pide ayuda. Si alguien interviene, arguye que es su novia.