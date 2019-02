¡Ni una más! Las imágenes de la marcha contra la inseguridad, el acoso y los feminicidios

Cientos de mujeres salieron a protestar en la Ciudad de México contra la violencia y los feminicidios. Foto: Carlo Echegoyen.

Demandaron que las autoridades atiendan los intentos de secuestro que se han reportado en los últimos días en el Metro. Foto: Cuartoscuro.

¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!, fue la consigna que se escuchó por las calles. Foto: Carlo Echegoyen.

Las manifestantes portaban pañoletas verdes y moradas en su cuello, las muñecas y las piernas. Foto: Carlo Echegoyen.

Niñas pequeñas con cartelones de lucha, exigieron “Ya no nos maten”, “Quiero salir a la calle sin miedo”. Foto: Carlo Echegoyen.

Ancianas y madres de mujeres desaparecidas de otros estados como Ciudad Juárez y el Estado de México clamaron justicia. Foto: Carlo Echegoyen.

“Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”, ¡Vivas Nos Queremos!, ¡Basta ya, basta ya, ni una asesinada más!, gritaron las más jóvenes. Foto: Carlo Echegoyen.

“Porque no, ya te dije que no, pendejo, no, mi cuerpo es mío yo decido, tengo autonomía, yo soy mía”, se escuchaba en las calles. Foto: Carlo Echegoyen.

En la esquina de avenida Reforma y Cuauhtémoc hicieron un alto para contabilizar además a los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, con el puño en alto hicieron un minuto de silencio luego de entonar el “vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Foto: Carlo Echegoyen.

Una vez que llegaron todos los contingentes a la Plaza de la Constitución, solicitaron un plan integral que elimine de raíz la violencia hacia las mujeres. Foto: Carlo Echegoyen.

Precisaron que en el país se ha pasado de siete a nueve feminicidios al día, y en lo que va de este año se han contabilizado más de 130 feminicidios. Foto: Carlo Echegoyen.

Solicitaron reactivar líneas de investigación e incluso reclasificar aquellos que no fueron considerados como feminicidio, pero que sí lo fueron. Foto: Carlo Echegoyen.

A través de redes sociales, usuarias del metro de la Ciudad de México han denunciado en los últimos meses intento de secuestro dentro y fuera de las instalaciones. Foto: Carlo Echegoyen.

Las diversas voces de contingentes concluyeron la marcha de protesta con consignas de “No estás sola” y “Ni una más”. Foto: Carlo Echegoyen.

Con información de Notimex