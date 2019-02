Acusan a policías de torturar a una mujer en mercado de Ecatepec; la corporación lo niega 

Aprovechando una gresca entre dos compradoras de la Central de Abastos del municipio de Ecatepec, elementos de los Cuerpos Auxiliares de Seguridad Pública del Estado de México (Cusaem, policía auxiliar de dicha entidad federativa), presuntamente privaron ilegalmente de la libertad a una de las involucradas, según su testimonio, y supuestamente la torturaron dentro del módulo de vigilancia de dicho mercado público, para así obligar a su familia a entregarles 2 mil pesos en efectivo, como rescate.

El Cusaem, sin embargo, señaló que luego de realizar una investigación interna “no se encontró responsabilidades de estos elementos, por la supuesta agresión denunciada”, y los agentes continúan laborando, salvo dos, que renunciaron por su propia voluntad.

Nancy Saavedra, trabajadora doméstica de 35 años y habitante de Ecatepec, denunció que el pasado 8 de julio de 2018 acudió a la Central de Abastos de la localidad para realizar sus compras domésticas, en compañía de su hermano. Se trata, explicó, de un mercado muy concurrido, en el que es totalmente normal que la gente se roce físicamente al caminar por los pasillos, situación que, en su caso, derivó en jaloneos con una mujer que, asegura, “me dio un codazo”, y a la que ella respondió con un “manotazo en la espalda”.

La discusión entre ambas originó que se aproximaran elementos del Cusaem que custodian el mercado, momento en el que la mujer con la que Nancy reñía la acusó de haberle robado una cartera.

“Los policías –narra Nancy– me dicen entonces que me van a llevar al módulo de vigilancia que está dentro de la Central de Abastos, y yo les dije que no había ningún problema, que yo no tenía nada que ocultar, y que era falso lo de la cartera, que todo inició porque la señora me dio un codazo”.

Debido a que Nancy iba acompañada de su hermano, ambos fueron conducidos al módulo de vigilancia, y ahí, denuncia “primero revisaron físicamente a mi hermano, enfrente de todos”, sin que lograran encontrarle la supuesta cartera robada.

“Luego –continúa Nancy, y brota el llanto– a mí me subieron al nivel superior del módulo de vigilancia, y ahí los policías (alrededor de diez) me desvisten, me obligaron a hacer sentadillas enfrente de ellos, me empezaron a decir groserías, ‘cállate pendeja’… ‘tú aquí no tienes derecho de hablar’… ‘ahorita vas a ver’…”

Debido a que Nancy no portaba la supuesta cartera robada, los policías la hicieron descender a la planta inferior del módulo de vigilancia y consultaron qué hacer a su superior, “al que en todo momento se refirieron como ‘jefe'”, detalló.

Según el testimonio de Nancy, “el ‘jefe’ les respondió a los policías: ‘Vuélvela a subir, ahorita habla porque habla’, así que otra vez me subieron dos mujeres policía, y arriba (ante la decena de agentes que permanecía ahí) me sientan en un banco y un policía me dice ‘¿a quién le diste la cartera?’, y yo en todo momento negué que me hubiera robado nada, entonces me empezaron a golpear, a dar de patadas, a dar con el puño, a jalarme el cabello, tanto hombres como mujeres policía, y me amenazaron con quemarme las manos en el Reclusorio, ‘por ratera’… me dieron toques eléctricos (en la cadera y en el estómago), y luego me preguntaron ‘¿quieres que te los pongamos donde más te va a doler?”

Estas agresiones duraron alrededor de una hora, y fueron realizadas en la planta superior del módulo de vigilancia, mientras su hermano era obligado a escuchar sus lamentos, desde la planta inferior.

“Los policías querían 2 mil pesos para dejarnos ir –detalló la trabajadora doméstica–, y yo les pedí que me dejaran llamar a mi casa. Yo quería salir corriendo de ahí, sabía que mi hermano estaba abajo, oyendo cómo me golpeaban, y a él tuvieron el descaro de decirle que no me estaban haciendo nada”.