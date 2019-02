VivasNosQueremos: Mujeres marchan contra feminicidios e intento de secuestros en el Metro

¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!, es la consigna que se escucha por segundo día. Diversos colectivos y mujeres salieron a marchar para protestar contra la violencia hacia las mujeres, los intentos de secuestro que se han reportado en los últimos días en el Metro, y exigieron al gobierno alto a los feminicidios.

La marcha partió poco después de las 3:30 de la tarde del Monumento a la Madre y avanza sobre Paseo de la Reforma, con dirección al Zócalo capitalino, donde se espera que miembros de asociaciones civiles hagan un pronunciamiento.

“Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”, ¡Vivas Nos Queremos!, ¡Basta ya, basta ya, ni una asesinada más!, “Porque no, ya te dije que no, pendejo, no, mi cuerpo es mío yo decido, tengo autonomía, yo soy mía”, gritan las manifestantes.

En la convocatoria se pidió a las asistentes ir con una prenda morada, y aunque el contingente es mixto, se pidió a los hombres respetar el orden y permanecer en la retaguardia.

Ayer, alrededor de 500 mujeres ciclistas se concentraron sobre avenida Paseo de la Reforma y avanzaron por las calles del Centro Histórico por el creciente número de casos de agresiones contra mujeres.

A través de redes sociales, usuarias del metro de la Ciudad de México han denunciado en los últimos meses intento de secuestro dentro y fuera de las instalaciones, con un modus operandi en el que un hombre comienza a seguir a la víctima, la toma en contra de su voluntad y la amenaza de muerte si grita o pide ayuda. Si alguien interviene, arguye que es su novia.

Los datos actualizados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) arrojan que en diciembre de 2018, se registraron 2 mil 842 víctimas de homicidio intencional y 74 de feminicidio. En total 2 mil 916 personas asesinadas.

De las 34 mil 202 personas asesinadas en todo 2018, 33 mil 341 corresponden a víctimas de homicidio doloso y 861 a mujeres víctimas de feminicidio.

Suman 8 denuncias por agresiones a mujeres en el Metro

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que este sábado las autoridades registraron tres denuncias más por agresiones a mujeres en las inmediaciones del Metro, las cuales se suman a las cinco carpetas de investigación que se abrieron ayer.

Detalló que la mayoría de los casos están relacionados con el tema de acoso, de acuerdo con lo que le reportó por la mañana la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

“Hay que decir que hay un caso de una jovencita que denunció a los propios policías del Metro; no tenían que ver con este otro modus operandi, sino de acoso”, informó Sheinbaum Pardo.

Recalcó que las medidas anunciadas ayer para abatir las agresiones y secuestros están en marcha y que además mantiene reuniones con los titulares de la Procuraduría y del Metro, adicional a los trabajos del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) en todas las estaciones.

“No solamente estamos preocupados, sino que estamos ocupados con una estrategia para garantizar la seguridad”, destacó la mandataria capitalina en conferencia de prensa.

Al respecto, agregó que ya operan cinco Ministerios Públicos móviles en igual número de estaciones del Metro (Coyoacán, Mixcoac, Martín Carrera, Tacubaya y UAM Iztapalapa) para recibir las denuncias de los usuarios, principalmente mujeres.

“Estos cinco móviles se van a convertir en los 70 Ministerios Públicos de la Ciudad porque va a haber mujeres abogadas que acompañarán en las denuncias”, explicó.