Sánchez Cordero publica foto de declaración que incluye penthouse en EU; la propiedad no aparece en Declaranet

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, publicó este 8 de febrero una foto, en su cuenta oficial de Twitter, de su declaración patrimonial, en donde incluye un departamento de 11 millones de pesos en Estados Unidos.

Olga Sánchez Cordero es la única responsable de incluir u omitir propiedades en su declaración: SFP

La fotografía subida es de una hoja de papel donde está impresa la parte de la declaración correspondiente a los bienes que había reportado la secretaria. Sin embargo, en la versión pública cargada en Declaranet la propiedad sigue sin aparecer, pues el documento que publicó Sánchez Cordero es una impresión de la versión íntegra a la que solo la funcionaria tiene acceso.

En la imagen tampoco no se pueden ver el nombre de Sánchez Cordero ni la fecha de presentación, así como el folio de comprobación que asigna la Secretaría de la Función Pública. Animal Político solicitó nuevamente a su equipo de comunicación una copia del acuse de recibo de la declaración presentada, pero la respuesta fue negativa.

El documento muestra que la propiedad pertenece al “declarante en copropiedad”, a diferencia del otro departamento y el terreno hechos públicos, que solo dicen “declarante”. Esto corresponde con la explicación inicial ofrecida por la Secretaría de la Función Pública (SFP), de que el sistema en automático protege la información de los cónyuges, aunque se contradice con que en el propio documento público hay una nota que indica que en estos casos solo se omite el monto, lo cual ocurrió con otros secretarios y sus copropiedades.

La propiedad viene declarada como un departamento en Texas, Estados Unidos, de más de 200 metros cuadrados, incorporado el 1 de diciembre de 2009 y pagado en pesos mexicanos, en 6 millones 455 mil. A diferencia de las otras propiedades, aquí está vacía la casilla que se refiere a “registro público de la propiedad: folio real u otro dato que permita la identificación del mismo”.

Así como en la versión pública la secretaria no declaró poseer vehículos ni ningún bien mueble, en esta impresión se aprecia que reportó que ni su cónyuge ni dependientes económicos poseen muebles.

Además de este mensaje, Sánchez Cordero publicó también en Twitter otra fotografía con la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, dependencia con la que cruzó versiones sobre por qué no aparecía la propiedad en su declaración.

La funcionaria publicó el documento luego de que el diario Reforma publicó que la secretaria y su esposo compraron en 2009 la propiedad que, originalmente, no aparecía en su declaración patrimonial. Ella reconoció que posee el departamento, dijo que sí lo declaró y que se trató de una omisión de la Secretaría de la Función Pública (SFP) que no estuviera público. A su vez, la SFP explicó que el sistema Declaranet protege en automático los datos de las parejas u otras personas, salvo si el funcionario es copropietario del bien, pero que no estaba en sus manos la decisión.

Sin embargo, ninguna de las versiones es exacta, pues la secretaria de Gobernación es la única responsable de incluir o no en su declaración patrimonial el penthouse que tiene con su marido en Houston; los funcionarios de la Secretaría de la Función Pública no tienen acceso a la declaración, no pueden decidir qué se hace público y ni siquiera pueden saber si el departamento se incluyó, confirmó esta dependencia.