El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que cancelará el contrato que ganó la empresa Bio Pappel Scribe, para proveer papel para los libros de texto gratuitos, pues es propiedad de su compadre Miguel Rincón Arredondo.

“Voy a pedir a la instancia correspondiente del gobierno que se busque la forma legal de que se cancele ese contrato y le pido a mi compadre Miguel Rincón que entienda la circunstancia, nosotros no solo somos honestos, queremos que se sepa que no quede ninguna duda de nuestra integridad, es ser y parecer”, dijo el presidente durante la conferencia matutina este viernes.

Dijo que el antiguo gobierno “se distinguió por hacer negocios públicos en beneficio de particulares”.

López Obrador aclaró que Bio Pappel Scribe ganó legalmente la licitación por un monto máximo de 221 millones 676 mil pesos para proveer papel que se usará para la elaboración de los libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El mandatario dijo que si el contrato no puede cancelarse legalmente hablará con su compadre para que él renuncie “y me ayude con eso para dar ejemplo de que no va a haber compadrazgo, nepotismo”, señaló.

Este jueves, durante la conferencia matutina el presidente fue cuestionado sobre si la participación de su compadre e integrante de su Consejo Asesor, representaba un conflicto de interés, López Obrador lo negó, pues “si legalmente no tiene problema, podría participar”.

El fallo, publicado el 25 de abril, estableció que Bio Pappel Scribe cumplió con los requisitos, y estuvo entre las cinco empresas que ganaron un contrato, el de mayor monto en esta licitación, tras realizarse las evaluaciones técnicas y legales.

En la partida que se le asignó, se establece que proveerá “papel offset para interiores de 68 grs m2 en bobina de 85 cm”, con un precio unitario de 19 mil 500 pesos, por hasta 9 mil 800 toneladas.

El importe mínimo que se le asignó es de 88 millones 670 mil 400 pesos, y el importe máximo que podrá recibir por la venta de papel es 221 millones 67 mil pesos.

Esta no es la primera vez que la empresa de Rincón participa y gana licitaciones para la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg).

De acuerdo con un reporte publicado este jueves por el diario Reforma, la empresa ganó, entre 2010 y 2018, unos 463 contratos de Conaliteg; 14 de ellos –que sumaron mil 980 millones de pesos– fueron adjudicaciones directas.

