El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles que mandó un memorándum a la Secretaría de la Función Pública (SFP), con el mandato de que aplique la ley y “proceda” contra funcionarios del gobierno anterior presuntamente involucrados en corrupción.

“Ayer me llegó un expediente de la Función Pública sobre algunos servidores públicos que se presume estuvieron involucrados en hechos de corrupción en la pasada administración”, mencionó el mandatario federal en su conferencia mañanera.

“Ayer mismo le envié de regreso un memorándum (a Función Pública), diciendo: Aplique la ley, proceda, nada más informe al titular de la secretaría, investigue y actúe. Cero tolerancia en la corrupción”.

El mandatario federal no dio más detalles sobre el expediente que recibió de SFP, y mucho menos dio algún indicio de quiénes podrían ser los funcionarios señalados por presunta corrupción, o en qué secretarías laboraron.

El gobierno de Peña Nieto enfrentó diferentes escándalos, por actos irregulares, como el de los sobornos de la empresa Odebrecht, y los desvíos de La Estafa Maestra, sin que hasta ahora hayan sido sancionados por la justicia funcionarios o políticos de alto nivel.

En su toma de protesta, López Obrador dijo que iniciaría su gobierno sin perseguir o actuar en contra de funcionarios del pasado, aunque ahora planteó algo distinto.

“Propongo al pueblo de México que pongamos un punto final a esta horrible historia, y mejor empecemos de nuevo”, dijo López Obrador el 1 de diciembre de 2018, sobre cómo enfrentará su gobierno la corrupción del pasado. “Esta nueva etapa la vamos a iniciar sin perseguir a nadie porque no apostamos al circo y a la simulación”.

En su conferencia mañanera de este miércoles, el mandatario federal insistió en que para solucionar los problemas del país, como la inseguridad, todo depende de acabar con la corrupción y de la impunidad.

“Ahora me están pidiendo: ‘Es que no hay nadie en la cárcel’, me están diciendo, no todos, pero sí algunos me dicen respetuosamente y de buena fe. Y les digo: Bueno, pues los que han cometido algún delito o se presume que cometieron algún delito, ya en nuestra administración todo lo que nos llega lo estamos remitiendo a la Fiscalía General”, dijo López Obrador.

“En unos días más vamos a dar a conocer todas las denuncias que hemos presentado a la Fiscalía General, denuncias que tienen que ver con el llamado huachicol, las que tienen que ver con la delincuencia y las que tienen que ver con la corrupción.

Todo lo que se ha presentado, porque todo lo que nos llega, si Inteligencia Financiera tiene informes de un presunto lavado de dinero, la instrucción del responsable, Santiago Nieto, es que de inmediato se proceda, en todos los casos”.