Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), dijo que tanto sus cuentas como la del rector de la institución, Adolfo Pontigo, fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

Esto se da con el antecedente de que el pasado mes de febrero, Hacienda informó sobre el caso de una universidad estatal que recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza, entre otras operaciones, por lo que sus cuentas serían congeladas hasta concluir la investigación.

“Se bloquearon cuentas a personas vinculadas a una universidad por actividades presuntamente ilícitas de corrupción, incluidos casos de conflicto de interés y venta de hidrocarburos. Si hay cuentas que tienen que ver con el pago de nómina, serán desincorporadas de la lista”, dijo Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en su cuenta de Twitter.

El lunes, Nieto informó que de momento serían desbloqueadas cuentas referentes al pago de nómina y becas de la Universidad, para no afectar a la comunidad universitaria.

En ese sentido Sosa Castelán dijo en una reunión a académicos y administrativos que no se preocuparan, porque seguirían recibiendo su salario.

“Yo les diría que tengan confianza, que estén tranquilos. Van a recibir su salario, no se preocupen. Ustedes sí van a recibir su salario, los únicos que no vamos a recibir nuestro salario, porque que incluso también ya nos congelaron nuestras cuentas personales, es el señor rector y su servidor. Así que vamos a tener que pedir una coperacha con todos ustedes. Pero no hay problema, lo importante es que todo se resuelva”, mencionó Sosa Castelán.

“Te bloquean cuentas, tarjetas y te acusan de huachicoleo, de lavado de dinero, de conflicto de intereses. Todo esto, a través de la prensa, porque no hay nada oficial”, criticó.

Con información de Newsweek Hidalgo