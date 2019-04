La construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Santa Lucía iniciará el próximo lunes 29 de abril, según informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la inauguración de la Feria Aeroespacial México 2019, el mandatario resaltó que el tamaño del terreno en Santa Lucía es 5 veces mayor que el del actual aeropuerto, con una extensión de 3 mil hectáreas, a diferencia de las 600 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

“Este terreno pronto va a adquirir otra dimensión, además de lo militar, va a ser un aeropuerto civil, ya que cuenta con la extensión suficiente (…) Adelanto, porque mi pecho no es bodega y siempre digo lo que pienso, que el lunes próximo iniciaremos la construcción del Nuevo Aeropuerto Aeropuerto de la Ciudad de México”, agregó el presidente.

El nombre que tendrá este nuevo aeropuerto será Felipe Ángeles, en honor al militar revolucionario que sirvió al presidente Francisco I. Madero y que fue asesinado hace 100 años en cumplimiento de su deber.

El presidente resaltó que de no haberse tomado esta decisión, el terreno de Santa Lucía no solo se hubiera desaprovechado, sino que la base militar hubiera desaparecido, pues en Nuevo Aeropuerto que se construía en Texcoco no era compatible con la base militar y con el AICM.

El mandatario agradeció a legisladores y gobernadores que le han brindado apoyo para emprender sus proyectos, pero en especial al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y a los empresarios mexicanos que respaldan el proyecto de Santa Lucía.

“A los empresarios extranjeros quiero decirles que las puertas de México están abiertas y que en nuestro país hay un autentico Estado de Derecho, no hay estado de chueco, no hay estado de cohecho; decirles que en México los compromisos se cumplen y que son bienvenidas todas las inversiones para que haya progreso con bienestar en el país”, finalizó el mandatario.