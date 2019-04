La organización Artículo 19, que defiende la libertad de expresión, exigió a las autoridades proteger al director editorial del diario Reforma, Juan Pardinas, ya que la noche del 24 de abril “fue víctima de amenazas de muerte, hostigamiento y tentativa de doxxing por redes sociales por sujetos desconocidos“.

En redes sociales, agregó la ONG, se inició una campaña de desprestigio en contra del diario y Pardinas, con el hashtag #NarcoReforma.

Lo anterior, señaló Artículo 19, se da con el contexto de que el lunes 22 de abril el diario Reforma publicó un nota con el título “Refuerzan vigilancia en casa de AMLO”, donde se publicó la dirección de la casa presidencial, “no obstante esta dirección es del dominio público desde la campaña electoral de 2018”.

El 23 de abril, continuó la organización, el presidente Andrés Manuel López Obrador dedicó parte de su conferencia matutina a criticar al periódico.

Pardinas dijo al respecto: “Esta sería la décimo tercera vez que el presidente ataca al diario. En esta ocasión se quejó de que se publicara la dirección de su domicilio particular, que él mismo reconoció es de dominio público.”

Tras la conferencia mañanera del 23 de abril, refirió Artículo 19, “se posicionó como trendig topic en Twitter el hashtag #NarcoReforma. Donde se infería que la difusión de la dirección del presidente era señal de la colusión del periódico con el crimen organizado. Asimismo, y bajo este hashtag, se pedía difundir la dirección familiar del director editorial general del periódico e incluso se incitaba a incendiar las instalaciones del periódico con Pardinas dentro”.

El discurso “estigmatizante” del presidente respecto a ese medio de comunicación, señaló la ONG, “tiene un impacto directo en cuanto a la protección o riesgo que puede generar hacia la labor de la prensa, pues él permea en el discurso del resto de la sociedad e incluso llega a generar ataques, como lo observamos en el presente caso”.

Ante estos hechos, Artículo 19 pidió a López Obrador “abstenerse de generar cualquier acto que inhiba el ejercicio de la libertad de expresión… que pueda poner en mayor riesgo la vida, libertad, integridad y seguridad” de periodistas.

Leer: ¿Qué es la prensa fifí? Así explica AMLO de dónde viene ese término

También hizo un llamado a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), para que investigue las amenazas contra Juan Pardinas y el diario Reforma.

“Finalmente, se hace un llamado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para incorporar al periodista de manera extraordinaria y prevenir que cualquiera de las amenazas en redes sociales se materialicen”.

México es uno de los países más peligrosos para los periodistas. Del 2000 a la fecha han sido asesinados más de 124.

En sus conferencias, López Obrador ha dicho que, pese a sus críticas contra diarios como el Reforma, respetará siempre la libertad de expresión.

“No voy a ir a decirle a Alejandro Junco: ‘ya no publiquen cuestionamientos en su columna, ya no estén inventado, ya no calumnien, ya no apliquen la máxima del hampa del periodismo, según la cual, la calumnia cuando no mancha, tizna. Ya no hagan eso’. Nada.

Adelante, que si no, la vida sería muy aburrida, hasta estaríamos bostezando. Esto tiene que tener más ritmo, más profundidad, siempre y cuando haya respeto, y no haya censura, que se garantice la libertad de expresión”, mencionó el 22 de abril pasado.