Desde este martes 30 de abril, hasta el 16 de mayo, la gira de documentales Ambulante proyectará 180 documentales en su edición 14; este año, la temática fue libertad de expresión, violaciones a derechos humanos y corrupción, así como democracia, populismo y derechos de los pueblos indígenas.

La función inaugural será con el documental Familia de medianoche, con la presencia del director Luke Lorenzen en la explanada del Monumento a la Revolución y una charla al finalizar la proyección.

También se proyectará en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris” el documental Soles Negros de Julien Elie, que aborda la violencia en seis ciudades y estados del país: Ciudad Juárez, Ecatepec, Veracruz, Ciudad de México, Tamaulipas y Guerrero.

En el complejo cultural de Los Pinos se presentarán una serie de historias sobre corrupción y democracia.

Animal Político te recomienda 12 documentales que Ambulante presenta en su edición 14:

Familia de medianoche I Director Luke Lorentzen I 2018 I Coproducción México-Estados Unidos I Duración 81 minutos I Español

Ante la escasez de ambulancias oficiales para atender a más de 20 millones de habitantes de la Ciudad de México, de manera informal ambulancias privadas y sin licencia y paramédicos empíricos operan en contubernio con clínicas privadas. El material de este documental se obtuvo en 100 días y recientemente el Lorentzen obtuvo el Premio Mezcal por mejor director.

Soles negros I Director Julien Elie I 2018 I Canadá I Duración 154 minutos I Español

Documental que traza un recorrido por distintos casos que evidencian los riesgos de vivir en México. Desde Ciudad Juárez, Ciudad de México, Ecatepec, Veracruz, Tamaulipas y Guerrero, las historias que se narran ilustran el panorama de un país donde ser mujer, estudiante, sacerdote, periodista, activista o simplemente estar en un lugar en determinado momento, puede implicar ser víctima de desaparición, asesinato o tortura.

Tráiler de “Soles negros” de Julien Elie from AMBULANTE on Vimeo.

Cuando cierro los ojos I Directores Sergio Blanco Martín, Michelle Ibaven I 2019 I México I Duración 63 minutos I Mazateco, mixteco

La historia narra los casos de Adela —hablante de mazateco, quien estuvo nueve años encarcelada injustamente, acusada de matar a su cuñado— y Marcelino —hablante de mixteco, también encerrado por un homicidio que no cometió, con una condena de 30 años—. Desde la cárcel, ambos comparten sus historias, memorias y sueños; denuncian torturas físicas y psicológicas, confesiones forzadas y la firma de documentos que no comprendían.

Tráiler de “Cuando cierro los ojos”, de Sergio Blanco Martín, Michelle Ibaven from AMBULANTE on Vimeo.

It´s going to be beautiful I Directores Luis Gutiérrez Arias, Jhon Henry Theisen I 2018 I Coproducción Estados Unidos, México I 9 minutos I Español

En este cortometraje que se proyecta junto con El muro fronterizo, documenta no solo la planeación de un muro con la promesa de contender la inmigración ilegal, sino las formas y texturas con que se edifica el discurso de poder del presidente de Estados Unidos.

Tráiler de “It’s Going To Be Beautiful”, de Luis Gutiérrez Arias, John Henry Theisen from AMBULANTE on Vimeo.

Rojo I Directora María Candelaria Palma Marcelino I 2018 I México I 24 minutos I Español

Rojo es un joven de 20 años de edad que se gana la vida malabareando en los semáforos de Acapulco, Guerrero. En medio de la violencia, sus sueños e inquietudes lo acercan a otros jóvenes con ideas y gustos similares, y así construye una familia.

Este documental pertenece a la sección Ambulante Más Allá.

Tráiler de ¨ Rojo ¨ from Ambulante Más Allá on Vimeo.

Las visitadoras I Director Sergio Blanco Martín I 2018 I México I 13 minutos I Español, rarámuri, ódame

El cortometraje presenta a Lupita, pionera en la formación de intérpretes para el sistema de justicia de Chihuahua. El director la acompaña desde la sierra Tarahumara, hasta las penitenciarías, donde asiste a los hablantes de su idioma y explora su compromiso para facilitar el proceso.

Entrevista con Lupita, protagonista de “Las visitadoras” from AMBULANTE on Vimeo.

Un amor en rebeldía I Directora Tatiana Claudia Castillo I 2018 I México I 14 minutos I Español

A finales de los años setenta, Yan María Castro se convirtió en una de las fundadoras del primer grupo de lesbianas en México. En un contexto de discriminación y represión, ella y sus compañeras organizan un movimiento político para ganar su lugar en la sociedad.

UN AMOR EN REBELDÍA / Trailer from Tania Claudia Castillo on Vimeo.

Tío Yim I Directora Luna Marán I 2019 I México I 81 minutos I Español, zapoteco, francés

En este documental, Marán narra la vida de Jaime Martínez Luna, cantautor, líder y pensador zapoteco en la región de la Sierra de Juárez. A través de la mirada crítica y sensible de su hija, Luna Marán, conocemos como el Tío Yim ha dejado en Oaxaca las marcas que el compromiso político y la vida bohemia dejaron en su cuerpo y en sus seres queridos.

Tío Yim (Uncle Yim) TRAILER from Brujazul on Vimeo.

Disparos I Directores Rodrigo Hernández Tejero, Elpida Nikou I 2018 I Coproducción México, España I 71 minutos I Español

Jair, un joven de Ciudad de México, escapa del círculo de violencia de su barrio en Iztapalapa, gracias al apoyo de sus familiares y amigos que lo impulsan para aprender el oficio de la fotografía documental.

Su emergente carrera como fotorreportero coincide con el recrudecimiento de la violencia en la capital, hasta entonces presentada como una ciudad libre del asolamiento causado por el crimen organizado en el resto del país.

Tráiler de “Disparos”, de Rodrigo Hernández Tejero, Elpida Nikou from AMBULANTE on Vimeo.

Tita, tejedora de raíces I Directora Mónica Morales I 2018 I México I 20 minutos I Español

Tita, quien pertenece a la comunidad afromexicana de Chacahua, en Oaxaca, sostiene a su familia por medio de la pesca. Es una mujer fuerte que busca oportunidades para superarse a nivel personal y así poder aportar al bienestar de su entorno.

Este documental pertenece a la sección Ambulante Más Allá.

Tráiler de ¨ Tita, tejedora de raíces ¨ from Ambulante Más Allá on Vimeo.

M I Directora Eva Villaseñor I 2018 I México I 52 minutos I Español

M retrata a Miguel Ángel Villaseñor, un rapero de Aguascalientes conocido como Tankeone, quien capta el frenesí de su cotidianidad delirante. La historia presenta momentos de vacío emocional, peleas con la policía y conversaciones íntimas de pareja, los aplausos de sus seguidores; todo en un sube y baja emocional que, en primera persona, refleja las particularidades de una juventud atrapada en la violencia generalizada de nuestro país.

El sonar de las olas I Directora Vanessa Ishel Ortega I 2018 I México I 15 minutos I Español

El sonar de la olas narra la historia de Elida –una adolescente efusiva y entusiasta– a quien le gusta tocar el violín y convivir con sus amigos en las calles y playas de Bonfil en Acapulco, Guerrero.

Sus amigos la conocen como Candy Surfer porque se adentra en las olas y comienza a practicar surf desafiando las órdenes de su madre quien considera ese deporte un peligro para su vida.

Tráiler de ¨ El sonar de las olas ¨ from Ambulante Más Allá on Vimeo.

