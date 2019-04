El gobierno de Estados Unidos firmó este martes 16 de abril un plan para reducir el uso del agua del Río Colorado, que abastece a 40 millones de personas que viven en la frontera con México.

De acuerdo con la propuesta de la Cámara de Representantes y el Senado norteamericano, firmada por el presidente Donald Trump, con esta acción se busca impedir que el nivel de las represas en el sur norteamericano descienda al grado que ya no pueda proporcionar agua ni operar la hidroeléctrica de la Presa Hoover.

Just signed a critical bill to formalize drought contingency plans for the Colorado River. Thanks to @SenMcSallyAZ for getting it done. Big deal for Arizona!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de abril de 2019