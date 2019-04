Profesores destacados de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) rechazan el paro que se ha extendido durante casi tres meses, impulsan una manifestación en las calles y además una consulta, para hacer una “presión moral” y que el sindicato acepte reanudar las actividades.

Por primera vez, profesores distinguidos – que han recibido esta denominación de la UAM por su labor – convocan a la comunidad a protestar. La marcha, con el grito de que “ya fue demasiado”, está prevista para el jueves, desde la explanada de Bellas Artes hacia el Zócalo, comenzando a las 16:00 horas.

El aumento de 20% al salario que exige el sindicato de la UAM, para concluir la huelga, es una demanda imposible de realizar, aseguran los maestros ya mencionados de esa casa de estudios.

“Es una locura, no se puede sacar dinero de las piedras”, dijo el investigador Pablo Becerra respecto a la principal demanda del Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM (SITUAM).

El profesor explicó a Animal Político que el tope salarial en esa universidad pública es de 3.3%, pero con la retabulación que demandan (de otro 3%) alcanzarían 6% de incremento, y no han aceptado esta oferta.

“Quieren recuperar el poder adquisitivo que han perdido en los últimos 11 años, es una locura”, expresó Becerra Chávez, maestro del plantel Iztapalapa.

Aseguró que la mayoría de los profesores y estudiantes quieren que el paro termine por las afectaciones que están teniendo: pérdida del trimestre en el caso de los alumnos y ausencia de ingresos desde hace 84 días, en los maestros. Pero para confirmar esta voluntad, publicaron una consulta que puede realizarse en línea o de manera presencial al final de la marcha, que partirá a las 16:00 horas de este jueves del palacio de Bellas Artes al Zócalo capitalino.

Becerra señala que no se puede pedir un aumento tan grande a la UAM porque se trata de una institución pública con un presupuesto pre establecido, sin embargo, el SITUAM mantiene intactas sus demandas: 20% de aumento salarial y 20% de retabulación.

“La legalidad la tenemos, la huelga es legítima. Estamos desde el 1 de febrero en huelga, hubo tiempo para que la propia Junta Federal de la secretaría del Trabajo hubiera opinado que no era a favor, pero nosotros tenemos la facultad de tomar la decisión que consideremos pertinente. El análisis y la discusión de las negociaciones es del propio Comité de Huelga”, respondió a Animal Político el secretario general del SITUAM, Jorge Dorantes.

El líder sindical aseguró que respetan la opinión de la comunidad universitaria, pero apuntó que su objetivo es la solución del conflicto y que la consulta –así como cualquier opinión que no sea “discutida y analizada en el contexto del comité de huelga” sólo ayudará a que la gente “tome otra decisión que no es favorable”.

Por su parte, los estudiantes se han movilizado también para exigir el regreso a clases. Algunos han realizado manifestaciones, otros interpusieron este martes un amparo ante el Juzgado de Distrito en materia administrativa contra la huelga, argumentando que viola su derecho a la educación. Este jueves se unirán a la marcha de los profesores, pero aclararon que su posición tiene algunas diferencias con la de los maestros.

David García, fundador de la Organización Independiente Estudiantil de la UAM (OIEUAM) explicó a Animal Político que lo que este grupo de unas mil personas pide es la solución del conflicto y no simplemente el fin de la huelga. “Concluirla sin haber llegado a una solución será haber perdido el tiempo, ahorita ya perdimos el trimestre y si no se resuelve, habrá sido en vano”, dijo el estudiante.

Marcha, convocada por primera vez por maestros distinguidos

La Universidad Autónoma Metropolitana cuenta con 82 profesores distinguidos, algunos de los cuales ya habían participado antes en manifestaciones contra la huelga, sin ser los organizadores. La marcha de este jueves es la primera convocada por una treintena de investigadores que han recibido la distinción de la universidad por su labor.

Una de ellos, Gabriela Dutrénit, indicó que este grupo selecto de profesores decidió impulsar la consulta y la marcha porque consideran que ya fue demasiado tiempo sin actividades, además de que no están de acuerdo con los procesos del sindicato.

Como ejemplo, mencionó que las sesiones del comité de huelga reportan una asistencia cada vez menor y, sin embargo, se llevan a cabo votaciones sobre la continuidad de la huelga, aun con pocos asistentes.

“La huelga fue votada por 247 miembros, 127 a favor y 120 en contra. En la última votaron 57 a favor y 54 en contra, esos 111 no representan a la mayoría, y así se mantiene la huelga. Además hay muy pocos profesores en el comité”, puntualizó la académica.

Detalló que la oferta de la UAM es de 3.35% de aumento salarial sumado a un 3% de retabulación a los administrativos, con lo que los paristas obtendrían un 6.45% más de ingreso, a diferencia de la plantilla académica, que sólo podría aspirar al 3.35%.

“Eso es un esfuerzo de la universidad por empezar a reducir la brecha salarial, en los comparativos de las universidades públicas la UAM es la que ha dado más, y el sindicato eso no lo reconoce”, expresó la excoordinadora General del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

La brecha salarial a la que se refiere es la diferencia entre los ingresos del personal administrativo y el académico, lo cual se explica por el nivel de preparación que cada empleo exige, de acuerdo con Dutrénit, ya que los docentes tienen becas, estímulos y otras prestaciones asociadas a la productividad, establecidas a finales de los años 80 y que el SITUAM nunca aceptó para los administrativos. “No quisieron diferenciar a los trabajadores, que ganaran más los que trabajen más”, dijo.

Incrementos salariales en universidades 2019 pic.twitter.com/r46sgj73NQ — SoyUAM (@Yo_SoyUAM) April 22, 2019



Subrayó que la UAM no tiene los recursos para dar a los trabajadores lo que pide el sindicato, “el gobierno no ha querido aumentar los recursos porque entonces tendría que hacerlo con las otras universidades públicas, y no lo van a hacer”, explicó la economista.

Coincide con ella el profesor distinguido Oscar González. “No creo que la universidad pueda cumplir lo que exige el sindicato. En una empresa privada los accionistas pueden sacrificar ganancias en favor de los trabajadores, en las universidades no es así, nosotros recibimos un subsidio del gobierno”, puntualizó.

González Cuevas ha sido docente de la UAM desde su fundación, fue rector del plantel Azcapotzalco de 1981 a 1985 y rector general del 85 al 89, y recuerda que la huelga más larga que hubo antes de esta duró dos meses.

Por su parte, el arquitecto Roberto Eibenschutz apuntó que no tiene sentido una huelga en una universidad pública, ya que no hay un patrón al que se pueda presionar a través del paro de la producción.

“Además niega la razón de ser de la universidad, que debe ofrecer el espacio privilegiado para el análisis de las distintas posiciones, considerando las opiniones de toda la comunidad. Sin duda hay problemas que se deben enfrentar pero con la universidad abierta y con la participación de todos”, dijo a este medio el exrector del plantel Xochimilco.

En este contexto, los académicos y estudiantes no cuentan con un recurso legal para impugnar la huelga aunque no estén de acuerdo con ella, pues eso iría en contra del derecho de los paristas, además de que el paro cumple con todos los requisitos legales para llevarse a cabo. Por ello es que echan mano solamente de la presión social –con la marcha- y el exhorto –a través de la consulta- a que el sindicato permita reanudar las actividades.

Al concluir la marcha de esta tarde serán dados a conocer los resultados de la consulta, que hasta la noche del miércoles había registrado 8 mil 100 votos, de los cuales 91% eran a favor de concluir la huelga, según el reporte del profesor Pablo Becerra.