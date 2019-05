La cantante de pop Taylor Swift vuelve a la carga con una nueva canción y su correspondiente videoclip.

La estrella estadounidense llevaba días promocionándolo en Instagram, donde cuenta con más de 116 millones de seguidores.

El nuevo single de Taylor Swift, llamado ‘Me!’ y que canta junto a Brendon Urie, componente del grupo estadounidense Panic! In The Disco, deja atrás el “carácter vengativo” de su último álbum y rescata la euforia azucarada de sus anteriores éxitos.

En la canción, Swift declara que, a pesar de todos sus defectos, su pareja “nunca encontrará a otra como ella”.

“La canción trata sobre abrazar nuestra individualidad“, explicó ella misma.

Pocas horas después de publicarse, el video ya tenía más de 24 millones de visualizaciones.

De hecho, se convirtió en el video musical que llegaba más rápido a los 10 millones de reproducciones de la historia. Necesitó solo dos horas.

Como de costumbre, el video está lleno de sorpresas y referencias a sus canciones anteriores.

Aquí están las que encontramos.

La serpiente

Taylor Swift Productions, Inc

Las serpientes fueron un tema central en el último álbum de Swift, ya que la cantante se apropió del meme “Taylor Swift Is a Snake” que la persiguió tras su ruptura con Calvin Harris y su enemistad (aunque estas dos cosas no están relacionadas) con Kanye West.

Simbólicamente, la serpiente explota y se convierte en una nube de mariposas al comienzo del videoclip de ‘Me!’. Más adelante, Swift sobrevive a la mordedura de una serpiente, poniendo un punto final a esa era.

El melodrama

Taylor Swift Productions, Inc

La acción comienza en un apartamento en el que Urie y Swift están teniendo una gran discusión (en francés, por alguna razón).

La escena hace referencia al videoclip de la canción ‘But it’s better if you do’, de Panic! At The Disco, que empieza de una manera muy similar.

Y si se están preguntando por el decorado árbol que aparece en el fondo, Swift creció en una granja de árboles de Navidad en Pensilvania.

Olivia y Meredith

Taylor Swift Productions, Inc

Olivia Benson y Meredith Grey, las gatas de Swift, son casi tan famosas como ella.

Y tienen su propio cameo en el video, en el que interpretan a las “hijas” de la cantante.

“Lo más importante de mi vida son los gatos”, dijo la estrella recientemente a la revista ‘Time’. “Tengo gatos, estoy obsesionada con ellos. Es una verdadera alegría vivir con ellos”.

Los tonos pastel

Taylor Swift Productions, Inc

En el clip, Swift sale de su apartamento para entrar en un mundo de fantasía de color pastel.

Esta paleta de colores es parte de la marca de su nueva era (incluso hay un filtro de Instagram) que indica que emergió de la oscuridad.

Las siete maletas representan sus álbumes anteriores y el que está en camino.

Y algunos fans también interpretan que esos colores y las referencias de la canción a los arco iris como un mensaje de apoyo a sus seguidores LGBT, después de que Swift donase US$113,000 a un grupo de defensa LGBT en Tennessee (EE.UU.).

Las crisálidas

Taylor Swift Productions, Inc

Todo el videoclip tiene lugar dentro de una crisálida, lo que permite a Swift continuar con el motivo de las mariposas y alude a una metamorfosis del sonido y las letras desde sus álbumes anteriores.

Referencias de película

Los colores pastel y la elaborada secuencia de baile podrían ser una referencia al contagioso musical de Jacques Demy de 1967 ‘Les Demoiselles de Rochefort , protagonizado por Catherine Deneuve y Françoise Dorléac.

Y ahora que lo pienso, eso explicaría el dudoso francés de Taylor al comienzo del clip.

Brendon Poppins

Taylor Swift Productions, Inc

Justo después, vemos a Brendon Urie saltando por la ventana, agarrado a un paraguas y volando hasta el suelo, como una Mary Poppins vestida de flores.

Y esto podría ser una referencia al otro famoso musical de Jacques Demy, ‘Los paraguas de Cherburgo’.

¿Un spoiler de su próxima canción?

Taylor Swift Productions, Inc

Poco después de empezar la canción, Swift se sienta a horcajadas sobre un unicornio con un vestido que se convierte en una cascada.

Al fondo, se puede ver un letrero de neón rosa con la palabra ‘Lover’ .

Los fans especulan con la idea de que este será el título de la próxima canción de Swift, que tiene la costumbre de dar pistas sobre sus futuros trabajos en sus videos.

Un anillo de compromiso

Taylor Swift Productions, Inc

En el video de su canción ‘Look what you made me do’ aparecía la foto de una caja de anillo de compromiso vacía y la palabra “no” escrita con joyas en el piso.

El mensaje ahora es aún más explícito: Swift rechaza altivamente el anillo que Brendon le ofrece arrodillado.

Los fans creen que esto es una respuesta a los medios que afirman que la estrella y su novio, Joe Alwyn, están comprometidos.

Un gato nuevo

Taylor Swift, Inc

Antes de que se estrenara el video, la cantante les dijo a sus seguidores: “En el video hay un secreto que guardé durante meses: a ver quién lo adivina”.

¿Podría ser que tiene un gato nuevo?

Sí: efectivamente, ella misma lo confirmó en Twitter el viernes mismo.

¿Un guiño al Super Bowl?

Taylor Swift Productions, Inc

Taylor dio a conocer el videoclip, en el que también aparece vestida como majorette, durante el ‘draft’ de fútbol americano.

Eso provocó especulación sobre la posibilidad de que la cantante protagonice el show de la media parte del Super Bowl el año que viene.

