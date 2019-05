AMLO rechaza cifras de desempleo del Inegi

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que él tiene información de que hay más oportunidades de trabajo, como las vinculadas a programas sociales, pero no se miden porque no todo está registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que tiene cifras distintas a las reportadas por el Inegi.

El presidente hizo referencia a los 500 mil jóvenes que están en el Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y a 200 mil sembradores. “Entonces estamos hablando de 700 mil que no están incorporados y va a ir creciendo el número”.

Lee: #SemáforoEconómico: Marzo de 2019, el peor mes de generación de empleo desde 2009

Durante su conferencia matutina, López Obrador aseguró que estos avances no se registran en las cifras de desempleo. “Pero vamos bien, yo no me atrevería a decirles mentiras, a decir que vamos bien, si no fuese cierto; lo que pasa que nuestros adversarios se frotan las manos pensando que nos va a ir mal y pues se van a quedar con las ganas porque nos está yendo bien afortunadamente, vamos bien y de buenas”.

Ayer, el Inegi dio a conocer que en el primer trimestre del año la tasa de desocupación fue de 3.5% de la Población Económicamente Activa (PEA), mayor a la reportada en el último trimestre de 2018, de 3.4%, y a la de igual trimestre del año pasado, de 3.3%.

La población desocupada fue de 1.9 millones de personas, un aumento de 172 mil 348 habitantes respecto a igual periodo del año pasado.

Lee aquí El Sabueso sobre las cifras de empleo dadas por el presidente