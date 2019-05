Por primera vez en Baja California, un estado gobernado desde hace 30 años por el PAN, partido de derecha y de corte conservador, hay en el panorama político un candidato a un cargo de elección popular que es abiertamente gay. Tadeo Meza, psicólogo de 33 años, es aspirante independiente a diputado local por el distrito 16 de Ensenada.

Para llegar hasta ahí, ha tenido que sobreponerse a la discriminación y enfrentarse al machismo, que casi lo mata y que sí acabó con la vida de su mejor amiga de la adolescencia, víctima de un brutal feminicidio.

Después de más de una década como activista social, ahora intenta llegar al Congreso local sin el respaldo de ningún partido, a los que acusa de postular a los políticos de siempre. Incluye a Morena, que podría desbancar al PAN con el control del estado, pero en su distrito hizo una coalición que promueve la reelección de Claudia Agatón, militante del PT que hace tres años ganó la curul apoyada por el PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza.

Aunque percibe que en la sociedad y en la política local aún prevalece la discriminación ante la diversidad sexual, y ha recibido mensajes ofensivos, Meza explica que, si bien no ha tomado la bandera gay como estandarte de su campaña, es pública su orientación y cada vez más gente pone por encima lo que él es como persona, y no con quién sale.

Sobrevivir al rechazo

Cuando tenía 12 años, un amigo de su papá evidenció que no le gustaban las mujeres. Él lo negó, pero después de eso, nada volvería a ser igual.

“Al día siguiente, mi papá, nos vamos en su vehículo, y genera él un accidente, por tres ocasiones: primero choca con un poste, luego con otro vehículo, luego con una casa. A mí me quedó muy claro que estaba intentando que nos matáramos… Es decir, que prefería que estuviéramos muertos, a asumir que su hijo era gay. Para mí eso fue algo muy, muy fuerte, porque fue muy claro, y ya no volví a tocar el tema con él”, relata en entrevista con Animal Político.

Su mamá también se alejó de él cuando tuvo su primera pareja y dejó de apoyarlo en sus estudios. Aunque trabajaba, llegó el momento en que no pudo pagar la universidad, hasta que la directora se enteró de la situación y decidió hablar con la madre de Meza, que entonces entendió que no valía la pena el distanciamiento, y se reconcilió con su hijo y sus preferencias sexuales.

Esa profesora era Gabriela Hurtado, que con el tiempo se volvió su amiga y hoy va con él como suplente en la fórmula rumbo al Congreso del estado.

Ese fue el primer paso en su círculo más cercano, pero la discriminación social ha sido una constante, lamenta. Desde gente que le ha dicho que es un hombre valioso al que respeta, pero que sería mejor que cuidara sus ademanes y su voz. Presiones que de más joven incluso lo llevaron a practicar delante del espejo para “que no se note” que es gay.

O trabajos donde directamente le pidieron borrar de sus redes sociales fotos en las que se veía que tenía una pareja del mismo sexo.

“Ya no estoy dispuesto eso ni permitir que le hagan eso a alguien más. Es humillante y cruel”, dice. “Las situaciones me han hecho ser fuerte y decir: me enfrento a un sistema. Yo creo que cuando nos enfrentamos a las creencias de nuestro sistema familiar, que son las más duras, ya no hay sistema que nos dé miedo, como podría ser el actual gobierno del estado”.

Pero desde la política, en lugar de combatirse esa discriminación, se ha mantenido. En Baja California, la propia Constitución del estado no está armonizada con la Carta Magna federal, y sigue diciendo que el matrimonio es solamente entre mujer y hombre, con el fin de perpetuar la especie. Reformar esa norma sería uno de sus objetivos al llegar al Congreso.

Hace apenas unos meses, cuenta, se ganó una batalla que él dio desde el Consejo Municipal para la Protección de los Derechos de la Diversidad Sexual: se aprobó un reglamento para proteger la diversidad, que había sido frenado por años y ahora pasó gracias al primer regidor independiente de Ensenada.

“Es un camino de lucha, resistencia, de constante visibilización en los espacios de participación para romper con sus prejuicios y dogmas. Es un reto bastante interesante y emocionante”, afirma.

Un brutal feminicidio que marcó su vida

La vivencia que más marcó a Meza ocurrió en 2005, cuando tenía 19 años. Su mejor amiga, Sara Benazir Chavolla Ruiz, de solo 15 años, fue raptada cuando salía de la escuela, en Tijuana. Su cuerpo fue encontrado después, destrozado en la carretera. Sus agresores la violaron y la tiraron de un auto en movimiento, para que fuera atropellada.

“Eso me llevó a preocuparme por el gran problema que tenemos de feminicidios. Ya tenemos estadísticamente superior la cifra a cuando eran los años de las muertas de Juárez. Por eso junto con otros activistas impulsamos la alerta de género aquí en el estado. Estuvimos en manifestaciones, organizamos marchas, para que se haga justicia. Llegamos a tener aquí en Ensenada hasta tres feminicidios en menos de una semana”, detalla.

Meza estudió psicología y se especializó en crímenes, en dar contención a familias de víctimas, y diseñó la primera especialidad en psicología criminal con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, para una universidad del norte del país. También trabajó con hombres presos por violencia feminicida, para tratar de entender y evitar que volvieran a delinquir.

Ahí descubrió que la mayoría de agresores de mujeres tenían antecedentes de crueldad animal, así que esta también se volvió una de sus causas de activismo. En 2017, logró una de las primeras condenas del país por maltrato animal, a un hombre que dejaba aislada y sin comer a su perra, Tomasa, hasta que los vecinos la rescataron para llevarla a un refugio que tenía Meza, pero finalmente murió.

Así, fruto de su activismo y su especialización psicológica, Meza ha participado en conferencias, programas de radio y televisión, por lo que es conocido en Tijuana y Ensenada. De ahí fue que decidió dar el paso a la política, con el respaldo de muchos ciudadanos, que incluso le han dicho que desconfían de los políticos pero ven en él una opción diferente.

“Yo creo en que lo personal es político, que es una frase de la lucha feminista. Todo lo personal es político y siempre incide en nosotros, y creo que si hemos llegado a un punto de impunidad tan grande como el que tenemos es porque nosotros no hemos ocupado los espacios de representación ciudadana. Entonces ahora que se abre vía independiente, para mí fue como un foco verde de decir: esta es una vía en la que nosotros podemos ocupar los espacios para evitar que los mismos de siempre continúen con la corrupción y con la impunidad en este ciclo”, explica.

La apuesta por ser candidato independiente

En las pasadas elecciones federales de 2018, se desinfló el impulso que los candidatos independientes habían tenido en 2015, cuando Pedro Kumamoto llegó al Congreso de Jalisco y Jaime Rodríguez, El Bronco, al gobierno de Nuevo León. La ola de Morena, de la mano de Andrés Manuel López Obrador, pasó por encima de partidos y de independientes.

Pero Meza confía en que hay condiciones que le ayudan: por un lado, asegura que, justo por el éxito de Morena, que va arriba en las encuestas, muchos expriistas han buscado cobijarse ahí, y la gente se está dando cuenta de eso y no está de acuerdo. Por otro lado, recuerda que Baja California es conocida por su espíritu democrático, al ser en 1989 el primer estado que rompió con el monopolio del PRI en el poder.

Tan solo para esta elección, en Ensenada hay dos aspirantes independientes a la presidencia municipal, Rogelio Castro y Gustavo Flores, que recabaron 11 mil firmas cada uno, y Meza, que necesitó 6 mil firmas para su candidatura a diputado. Nunca se acercó a un partido para buscar su postulación, y está seguro de que no la necesita.

“Nuestra intención no es un cargo público por un cargo público, es hacer ciudadanía desde un espacio libre de alianzas con grupos de poder. Y si bien es cierto coincido en las propuestas de austeridad e inclusión que abandera Morena, no me siento identificado con sus alianzas con los partiditos satélite que han acompañado a los mismos de siempre”, subraya.

Para su campaña, ha buscado gastar el 1 % de lo que gastan los partidos, según sus cálculos, y ha recurrido a que la población se sume a apoyarlo con un símbolo: les pide donadas llaves viejas que ya no usen, las pulen y las reparten en lugar de basura electoral, con el slogan de que son las llaves para que los ciudadanos entren juntos por primera vez al Congreso del Estado.

“Y una vez llegando al Congreso vamos a defender los derechos de las personas por el hecho de ser personas. Así como defendemos los derechos de las mujeres por ser personas, no específicamente por ser mujeres; igual las personas de la diversidad sexual lo que estamos defendiendo es nuestros derechos por ser personas, no por ser gays”, afirma.