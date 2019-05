Decenas de personas, beneficiarias del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, bloquearon durante varios minutos ambos sentidos de Paseo de la Reforma, a la altura de la Glorieta de Colón, acusando retrasos y falta de pago; así como la baja injustificada, según dicen, de al menos 150 mil becarios.

Los manifestantes se colocaron afuera de las oficinas de Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), ubicada sobre Paseo de la Reforma, exigiendo ser atendidos por el subsecretario Horacio Duarte.

12:42 #PrecauciónVial cerrada la circulación en ambos sentidos de Paseo de la #Reforma a la altura de La Glorieta de Colón por manifestantes. #AlternativaVial Circuito Interior y Av. Chapultepec. pic.twitter.com/uRqEVwwRNp — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 16, 2019

Los inconformes comentaron al diario Reforma que el programa ha tenido diversas irregularidades, principalmente en los pagos a becarios. En algunos casos acusan que se han retrasado al menos 15 días.

Un becario comentó que de los 500 mil becarios, que según el gobierno de México hoy forman parte del programa, más de 200 mil aún no han recibido su pago, además de que otros 150 mil becarios han sido dados de baja sin explicación alguna.

Después de varios minutos de protesta, un representante de la Secretaría del Trabajo salió de las oficinas para dialogar con los inconformes, asegurando que la situación sería revisada y ofreciéndoles pasar a las instalaciones en grupos de cinco personas.

“Se les dio atención por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión, para atender cada uno de sus casos”, indicó la Secretaría, en una tarjeta informativa.

“La STPS manifiesta que quienes han solicitado su incorporación a Jóvenes Construyendo el Futuro cuentan con diversos canales de comunicación directa con la dependencia, por lo que les advierte que no se requiere de ningún intermediario para dar continuidad a su ingreso, permanecia y adhesión a cada uno de los beneficios del programa del Gobierno de México”, agregó.

El pasado martes, Luisa María Alcalde Luján, titular de la STPS, informó que más de medio millón de becarios forman parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y que la meta para este año es llegar a un millón.

De acuerdo con Alcalde, el programa “está funcionando bastante bien” y aseguró que éste ayudará que “ya no habrá ningún joven que no tenga la oportunidad de un empleo”.

La titular de la STPS subrayó que para 2020 se cumpliría la meta de 2.3 millones de personas de entre 18 y 29 años de edad que se han capacitado para tener un empleo o, en su caso, continuar sus estudios.

Durante una firma de convenio entre su dependencia y Aeroméxico, Alcalde que la proyecto se han integrado jóvenes que no han concluido su educación básica, otros el bachillerato y algunos que han concluido sus estudios universitarios, pero no han tenido la oportunidad de encontrar un empleo debido, en gran parte, a que no cuentan con la experiencia suficiente para ocupar un puesto de trabajo.

Con información de Notimex y Reforma (suscripción necesaria).