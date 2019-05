México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Pero las agresiones contra la prensa y las amenazas a la libertad de expresión cruzan fronteras y son tema de preocupación de periodistas y estudiantes de este oficio en todo el mundo.En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Animal Político habló por teléfono con siete estudiantes de periodismo de diferentes países y contaron cómo ven la libertad de prensa en sus naciones y las amenazas que ven para que ésta prevalezca.

Eleftheria Tsaliki, 22 años. Grecia.

Aunque en el ranking anual sobre la libertad de expresión de Reporteros Sin Fronteras Grecia subió al lugar 65, se trata de uno de los países europeos con menos libertad de expresión.

De mi pequeña experiencia en los medios noté un tipo de autocensura, los periodistas no se atreven a proponer temas que choquen con ideales de los medios de tipo político.

Otro gran problema son los monopolios en los medios de comunicación. Los empresarios que adquieren medios, también tienen empresas de las que está prohibido hablar, así que las irregularidades e injusticias que se cometen ahí, se desconocen.

Además, en Grecia el periodismo de investigación no es algo desarrollado. Creo que las redes sociales pueden ser un potencializador para circular de manera más fácil temas de investigación.

María Natalia Palma Ibáñez, 25 años. Chile.

Como chilena, no deja de preocuparme que en el ranking anual de libertad de prensa bajáramos escalones. En 2018 estábamos en el lugar 38 y ahora estamos en el lugar 46.

Como futura periodista, me doy cuenta que hay una pugna entre informar al público y tocar temas de poderes políticos y económicos. Pero al final uno debe cumplir con su rol social… no creo que el periodismo sea a la medida, el periodismo está para incomodar porque sirve para informar lo que muchos no quieren que se sepa… sin periodismo no habría democracia.

Por eso, para mí el periodismo es una ventana al conocimiento, a la empatía, porque en tu rol de periodista que sirve al público, tú estás en contacto con la gente y para la gente. Ser periodista al fin y al cabo también es ser soñador, porque al menos con tu trabajo haces que la sociedad sea más justa.

Agustín Quesada, 21 años. Argentina.

Desde mi punto de vista, en Argentina hay libertad de prensa, hay medios con opiniones diferentes que pueden plantear lo que piensan respecto a la política. Creo que eso puede verse principalmente en la web, en medios pequeños o emergentes, ya que los medios grandes están relacionados con algún ámbito político.

La principal dificultad para el periodismo en Argentina es la falta de inversión, ese problema surge en gran medida de las circunstancias económicas que suceden en el país. En el periodismo, cuando faltan fondos, se plantea un recorte de personal y eso está sucediendo incluso en medios grandes.

La falta de puestos de trabajo y la falta de inversión en los medios es visible. Yo estoy trabajando en un medio de comunicación, pero la mayoría de mis compañeros no pueden conseguir un trabajo ni siquiera en plan de pasantía.

Otra problemática es que hay zonas que están muy olvidadas por los medios. Creo que podría haber investigaciones de las problemáticas de los pequeños pueblos sin tener una presión de agenda.

Ivo Cassiet, 24 años. Argentina.

Aunque Argentina está dividida políticamente en dos partes, los que apoyan al gobierno anterior de Cristina Fernández y los que apoyan al actual gobierno de Macri, siento que sí hay libertad de prensa, no existe una censura sistemática para los temas que se publican o investigan.

Lo que pienso es que no existe en Argentina una libertad económica. Al menos en el norte de Argentina, los medios se rigen por pautas que son pagadas por algún sector político y que obliga al periodista a narrar sobre el beneficio de uno de los partidos políticos o las desventajas de los otros partidos políticos.

Hay poca libertad económica para desarrollar un periodismo de investigación. Claro, como periodista en medio independiente, eres libre de opinar y escribir, denunciar e investigar lo que quieras. Pero lo ideal sería que como medio o periodista tuvieras una posición económica mejor para hacer lo que uno considera y no estar atado.

José Miguel Martín Portugués, 22 años. España.

Colaboré durante algún tiempo en un pequeño medio llamado “La residencia de estudiantes” y he aprendido algunas cosas: los medios pequeños tienen que competir con medios de mayor presupuesto económico, pero los primeros tienen más libertad que los segundos.

¿Qué medio financiado por “El Corte Inglés” va a criticar a “El Corte Inglés”? La respuesta es simple, ninguno. Los medios pequeños tienen la ventaja de que al no tener empresa o grupo que les apoye económicamente, no pueden ser coartados.

Cristina Dolz, 22 años. España

No podría decir que en la práctica periodística hay un pleno cumplimiento de la libertad de prensa y de expresión. Considero que mientras la precariedad sea el pan de cada día, los periodistas no podrán hacer periodismo del nivel que necesita la sociedad española.

El periodismo en España tiene una profunda crisis del modelo de negocio porque la mayoría de medios dependen de financiación institucional. Además, algunas redacciones -en su mayoría pequeñas redacciones- hacen prácticamente imposible la conciliación de la vida familiar con la laboral.

Creo que la información periodística debería centrarse en contrastar la política y la economía. Aunque medios nacionales hayan avanzado, los medios regionales y locales están muy a la cola. Ese es el reto que tiene la nueva generación de periodistas, y claro, no olvidar que España es más que Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao.