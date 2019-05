Hasta el momento solo un pueblo originario, Xaltocan, ha sido consultado sobre la obra de la base Militar de Santa Lucía, contrario a lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 29 de abril.

Este martes, Román Meyer, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), contradijo también al mandatario, pues informó que la única comunidad consultada fue Xaltocan, Nextlalpan, en el Estado de México.

En entrevista para Animal Político, José Antonio Lara Duque, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), asegura que lo que el gobierno llama una consulta, no lo fue, además de que las otras 19 comunidades que deben ser tomadas en cuenta, no han sido visitadas ni informadas sobre el proyecto.

“Los habitantes de Xaltocan nos comentan que la visita del gobierno a su comunidad fue con el pretexto de realizar una asamblea para informar sobre obras públicas y los beneficios que habría en el lugar (…) había integrantes de la Sedatu y la Segob y ahí fue, con la presencia de unos 600 habitantes, de los 4 mil que tiene la comunidad, que ellos pidieron la opinión sobre Santa Lucía”, relata Lara Duque.

De acuerdo con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el gobierno de México, para proyectos de esta magnitud deben consultarse al menos 20 comunidades que puedan resultar afectadas ambientalmente.

El convenio estipula que, para ser consultados, los 20 pueblos deben estar bajo un contexto de libertad, ser previamente informados, recibir datos culturalmente adecuados y recibirlos de buena fe.

Según el director del CDHZL, esto no se está cumpliendo. “Para nosotros más bien se trató de una consulta clandestina, a puerta cerrada, pues los habitantes fueron convocados para una asamblea y no fueron previamente informados; fue una situación muy opaca (…) el resto de los pueblos no se enteró sobre lo que estaba pasando (…) en ningún momento se ha cumplido con el convenio 169”.

Sobre una consulta más amplia, el titular de la Sedatu declaró este martes a Notimex que analizan con el Instituto de Pueblos Indígenas si la consulta se extenderá a otras comunidades de la zona, porque, según él, fue ese organismo quien determinó que fuera Xaltocan el pueblo visitado por el gobierno, al ser originario y estar a 700 metros de la base militar de Santa Lucía.

Lara Duque lamenta la declaración del titular de la Sedatu, pues dice que es inaceptable que el gobierno “analice” algo que está estipulado como una obligación del Estado mexicano.

Las 20 comunidades que deben ser consultadas según lo estipulado en el convenio 169 de la OIT son:

En Tecámac

1.- San Juan Pueblo Nuevo

2.- San Lucas Xolox

3.- Los Reyes Acozac

4.- Santo Domingo Ajoloapan

5.- Santa María Ajoloapan

6.- San Pedro Pozohuacan

7.- San Jerónimo Xonacahuacan

8.- Tecámac

9.- San Pablo Tecalco

10.- San Francisco Cuahtitlixca

11.- San Pedro Atzompa

12.- Santa María Ozumbilla

En Zumpango

13.- San Sebastián Atlatelco

14.- San Juan Xitlaltepec

15.- Santa María Cuevas

16.- Loma Larga

17.- San Bartolo Cuautlalpan

Y en Nextlalpan

18.- San Miguel Xaltocan

19.- San Mateo Acuitlapilco

20.- San Esteban Ecatitlán

Las comunidades más cercanas a Santa Lucía son San Sebastián, en Zumpango y San Lucas Xolox, en Tecámac, incluso más que Xaltocan, pero éstos no han sido ni siquiera visitadas.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, el mandatario nacional comentó que su administración “estaba siguiendo todo el procedimiento legal en todos los casos, y donde se necesite hacer consulta se va a llevar a cabo”.

José Antonio Lara Duque niega tal afirmación pues dice que en el caso de Santa Lucía, su administración no ha iniciado los procesos correspondientes para realizar las consultas.

El CDHZL ha tenido dos acercamientos con integrantes del gabinete presidencial, el primero fue con la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval y el segundo con Patricia Legarreta, directora de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, de la Segob.

“A la titular de la SFP se le planteó la necesidad de tener acceso a la información y de que su dependencia hiciera las gestiones que le corresponden para que las instancias correspondientes como la Sedena y la Sedatu, se apeguen a la normatividad internacional y realicen las consultas, pero días después publicó en sus redes sociales que irían con todo por Santa Lucía; y en el caso de Legarreta se no dijo categóricamente que no la Segob no iba a dialogar sobre el tema de Santa Lucía por una decisión presidencial”, relata Lara Duque.

Su principal preocupación: el agua

El argumento de los pueblos originarios en contra del proyecto de Santa Lucía así como del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, es que de llevarse a cabo se comprometería el derecho humano al agua.

La cuenca más cercana a la base militar de Santa Lucía es la de Cuautitlán-Pachuca, la cual según datos de la Comisión Nacional del Agua tiene una sobreexplotación de 800% por lo cual ya tiene una veda.

“Hace unos días, la Secretaría de la Defensa Nacional presentó una manifestación de impacto ambiental a la Semarnat, en la que reconoce que la zona de Santa Lucía tiene una crisis hídrica y que por ellos, la Sedena puede obtener un millón de litros diarios de agua, pero según sus propios datos el Nuevo Aeropuerto requiere 6 millones de litros de agua diarios para su funcionamiento, entonces ¿de dónde sacarán los 5 millones de litros agua diarios?, todo nos hace pensar que de la cuenca Cuautitlán-Pachuca”, comenta Lara Duque.

Por ello, según el CDHZL de llevarse a cabo el proyecto de Santa Lucía y explotarse la cuenca de Cuautitlán, podría ocasionarse en los próximos 10 años, lo que los expertos llaman un “infarto hidrológico”, que se refiere a una escasez total del agua en la región por la sobreexplotación natural.

Los pueblos indígenas invitan al gobierno federal a tener un diálogo en donde se explique la estrategia para causar esta sobreexplotación y posteriormente realizar la consulta a los 20 pueblos originarios.

En caso de que no haya una mejor opción y la sobreexplotación de la cuenca sea inevitable, los pueblos originarios plantearían la posibilidad de impulsar el Circuíto Aeroportuario, también propuesto por el gobierno y que se trata de fortalecer los aeropuertos que rodean a la Ciudad de México, como el de Pachuca, Morelos, Toluca y Puebla.