La Congregación de los Legionarios de Cristo informó que inició una indagatoria contra el padre Fernando Martínez Suárez por presunta violación, luego de que la conductora de televisión y radio Ana Lucía Salazar, conocida como Analu, lo acusara de haber abusado de ella a la edad de ocho años.

Analu publicó en sus redes sociales que el padre abusó de ella entre 1991-1992, en el Instituto Cumbres en Cancún, Quintana Roo.

La también cantante acusó que ella no fue la única víctima. “El colegio conociendo los casos decidió callar, lo padres de familia de las demás víctimas decidieron no creerles a sus hijas, pero yo conté con mis padres que siempre confiaron en mí y me validaron desde el primer momento”, escribió.

Ahora, a pesar de que ya pasaron 20 años pide apoyo para buscar el paradero de su presunto agresor.

“La gente que sabe de su historia conoce sobre los abusos que cometió en los 80tas en el Cumbres de México y después de eso, lo encubrió la legión y lo reubicaron a Cancún en donde abuso de nosotras y de ahí lo dirigieron a Salamanca, de ahí le hemos perdido la pista a sus acciones en Salamanca y en donde esté exactamente”.

“Yo soy una de esas víctimas que sale después de 20 años a señalar a su abusador, sí existimos, sí somos reales, sí nos pasó”, señaló.

Lee: ¿Cómo surgió el movimiento Me Too y cómo revivió en México?

En un comunicado, los Legionarios de Cristo pidieron a las víctimas realizar la denuncia con las autoridades correspondientes, así como con la organización.

“Sabemos que cualquier abuso causa un dolor profundo y daña a quien lo ha sufrido, a su familia, a la Iglesia y a la sociedad: queremos conocer los hechos, escuchar su historia y recorrer juntos un camino de sanación y reconciliación”, indicó la congregación.

Detalló que actualmente el padre Fernando Martínez Suárez, tiene 75 años de edad y vive retirado en una casa religiosa en Roma, Italia, sin ejercer algún cargo en el ministerio pastoral.

Indicó que la investigación la realizará con apoyo de una agencia externa.