Desde hace dos semanas, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) trabaja bajo protesta. Un adeudo de casi mil millones de pesos la tiene bajo amenaza de no poder concluir proyectos, no alcanzar a pagar nóminas en pocos meses y, si sigue así, podría verse obligada a ofrecer sólo la mitad de los lugares que actualmente ocupan los estudiantes, ha advertido el rector. El argumento del gobierno estatal para no pagarle es que la administración federal anterior, del expresidente Enrique Peña, simplemente dejó de pagarles y se fue.

El pasado viernes, las instalaciones de los tres planteles de la UABC (Ensenada, Mexicali y Tijuana) se vistieron con mantas en las que se exhibe el adeudo millonario, a las que llamaron “deudómetros” como un indicador diario de la cantidad que el gobierno de Francisco Vega debe a esa casa de estudios, ganadora del Premio Nacional al Mérito Ecológico 2017, entre otros reconocimientos.

Esta manifestación -que se irá actualizando en las mantas y en su sitio web– se debe a los 988.5 millones de pesos que el estado ha dejado de pagar a la institución educativa desde octubre pasado, cifra que este lunes se redujo a 933.1 millones, tras un pago de 55 millones que realizó el gobierno. Este abono es, sin embargo, totalmente insuficiente para cubrir las necesidades de la universidad, según su rector, Daniel Valdéz.

“El deudómetro va a ir cambiando en función de lo que paguen o si se acumula más. De esa manera voy a mantener informada a la ciudadanía. La lona sigue siendo la misma y no es un gasto que haya hecho la universidad, las patrocinaron los sindicatos, tanto el de administrativos como el de académicos”, dijo a Animal Político el rector de la UABC.

Valdéz Delgadillo explicó que una parte del adeudo es histórico, viene desde la administración anterior porque esta fue quitando cantidades menores del presupuesto asignado, pero la Universidad no se inconformó porque el gobierno lo compensaba con obras. Sin embargo, desde octubre pasado empezaron a faltar las aportaciones, con lo que el adeudo se disparó y se sigue acumulando, quedando hasta este martes en 933 millones de pesos.

Por su parte, el gobierno estatal asegura que el adeudo se debe a que la administración federal anterior, a cargo de Enrique Peña Nieto, dejó de pagar los recursos federales correspondientes al estado, lo que derivó en que éste dejara de entregarle los suyos a la universidad.

El vocero del gobierno de Baja California, Raúl Reynoso, aseguró a este medio que durante los últimos meses de 2018 el estado estuvo gestionando los recursos extraordinarios que cada año le entrega la federación por el alto porcentaje (57) que destina la entidad a Educación. Ese recurso extraordinario era de 4 mil 250 millones de pesos, de los cuales se iba a destinar una parte a la UABC.

“Pues no entregaron nada. La administración de Peña Nieto dijo ‘yo ya bajé la cortina, yo ya me voy, ahí entiéndete con el próximo gobierno’, es decir, el de Andrés Manuel”, dijo el vocero.

Apuntó que el 26 de diciembre de 2018 la nueva administración depositó mil 300 millones de pesos, lo que permitió cubrir la nómina del magisterio, entre otros pendientes; pero asegura que a la fecha siguen sin recibir el recurso restante del apoyo extraordinario, que es de 2 mil 950 millones. “Sin embargo hoy se le pagaron 55 millones, estamos solicitando al gobierno federal que baje los recursos para poder cumplirle a la universidad”, puntualizó.

En este contexto, la UABC empezó a trabajar bajo protesta desde el 23 de abril, “porque no se puede trabajar de esta manera pero sabemos de la importancia de la educación superior, la UABC no se detiene”, afirma su rector. El funcionario considera inoportuno convocar a una marcha para exigir el pago, en medio del proceso electoral que vive Baja California para elegir al siguiente gobernador. “Tenemos el deber de cuidar que la universidad siga destacando por cuestiones académicas y no políticas, no nos corresponde”, dijo.

Las clases en la universidad terminan en junio y, si bien el rector confía en concluir este ciclo sin carencias, no puede asegurar que para el siguiente se abran los mismos espacios si no empieza a cubrirse el adeudo del Estado, y se vería obligado a reducirlos de 22 mil a 11 mil.

Además, advirtió que la universidad tiene proyectos vitales que sufrirán graves consecuencias si no reciben recursos, como el de repoblación de totoaba en el Alto Golfo de California, que busca sacar a ese pez de la lista de especies en peligro de extinción.

“Mientras el gobierno federal siga cumpliendo, nosotros podemos acompletar con recursos propios. Lo lamento mucho pero por más creativos que hemos sido y más planes de austeridad que hemos sacado, ya vamos sobre el tercer plan de austeridad: no hay universidad que resista un adeudo de mil millones”, sentenció Valdéz.

Agregó que en junio la universidad tiene compromisos dobles de pago: aguinaldos, prima vacacional, entre otros conceptos de nómina. Desde octubre y hasta ahora, estos gastos sustanciales se han ido subsanando con un fondo de contingencia que tiene la institución por 350 millones de pesos, por lo que en caso de una emergencia, no tendrían recursos para responder.

Valdéz Delgadillo recordó que en 2010 un terremoto de 7.2 grados sacudió Baja California y derribó algunos edificios de la universidad, que logró levantarse en tres meses gracias a ese fondo. “El FONDEN (Fondo de Desastres Naturales) nos mandó el recurso al año y medio, si no hubiéramos tenido nuestro fondo, la universidad se hubiera puesto de pie en dos años”, apuntó.

Tanto el rector como el vocero de Francisco Arturo Vega (conocido como ‘Kiko Vega’) informaron que este lunes el gobernador se reunió con el presidente López Obrador, quien prometió apoyarlos. “Yo le dije que ojalá empecemos a caminar porque nosotros ya nos ajustamos hasta el último botón del cinturón”, lamentó el rector.