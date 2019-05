El expresidente de México Felipe Calderón expuso haber recibido amenazas y tener ingresos “inciertos” para contratar servicios de seguridad, por lo que pidió a Andrés Manuel López Obrador no retirar protección tanto para él, como para su familia.

Así lo publicó el exmandatario en una carta, la cual fue publicada este 21 de mayo por el gobierno federal.

“Le pido de manera atenta y respetuosa, que autorice a quien corresponda el que se restituya a mi familia un nivel mínimo de protección, acorde a los riesgos generados por el desempeño de tareas sensibles en materia de seguridad en el cumplimiento del cargo como presidente de la República”, planteó Calderón Hinojosa en el documento.

El expresidente, quien gobernó de 2006 a 2012, dijo que, “en cumplimiento de su deber de aplicar la ley” tuvo que “enfrentar organizaciones delincuenciales, algunas de las cuales hay quien las considera entre las más peligrosas del mundo”.

“En diversas ocasiones fui objeto de distintas amenazas, algunas públicas, otras directas, y tuve conocimiento a través de labores de inteligencia del Estado de acciones que se encaminarían a atentar contra un servidor o contra la vida o la libertad de algún miembro de mi familia”, añadió.

En la carta fechada el 11 de enero de 2019, Calderón Hinojosa dijo que con la decisión de retirar a los elementos del ya extinto Estado Mayor Presidencial “mi familia ha quedado desprotegida y en consecuencia vulnerable a potenciales actos retaliatorios por parte de quienes atentan contra la seguridad de las familias mexicanas y a quienes mi gobierno combatió, tal y como era mi deber”.

El expresidente dijo que aunque algunos expresidentes estén en una situación de solvencia económica para pagar su propia seguridad privada, “no es mi caso”.

“Contrario a lo que pudiera decirse, nunca robé ni me enriquecí en el desempeño del cargo, y mis ingresos actuales, que son variables a inciertos, no me permiten pagar los servicios de seguridad que, dada la dimensión del riesgo, mi familia y yo requerimos”, detalló.

En la carta, Calderón reconoce sus diferencias con el actual presidente López Obrador, sin embargo, dijo estar a “su disposición en lo que estime conveniente”.

