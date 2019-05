El fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero anunció que en un plazo de 60 días como máximo se comenzarán a enviar a jueces federales los primeros resultados de la investigación por la posible corrupción en que incurrieron funcionarios de Petróleos Mexicanos en contratos adjudicados a la constructora Odebrecht, y añadió que los que resulten responsables podrían enfrentar cargos por crimen organizado.

De concretarse lo anterior se trataría de las primeras acciones penales que ejercita la Fiscalía General de la República (FGR) en el llamado Caso Odebrecht, cuya investigación comenzó desde enero de 2017 y que, a diferencia de lo ocurrido en otros países, en México no ha rendido hasta ahora ningún fruto.

Como parte de su mensaje al cumplir 100 días de gestión como primer Fiscal General del país, Gertz dio a conocer que aun cuando un exprocurador (Raúl Cervantes) dijo en 2017 que era un caso prácticamente concluido, lo cierto es que la investigación ha tenido que rehacerse en buena medida con información recopilada recientemente.

“En un plazo que no debe pasa de 60 días se habrá de empezar a judicializarlo bajo la premisa de una maquinación delictiva, en la que pueda aplicarse la normatividad en materia de delincuencia organizada” dijo Gertz.

Lo anterior significa, según explicaron autoridades de la dependencia, que los exfuncionarios que sean señalados ante un juez y los particulares (posibles funcionarios de la empresa brasileña) como probables responsables, podrían ser imputados por delitos contemplados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y los demás que resulten.

La Fiscalía (antes PGR) ha mantenido bajo reserva la lista oficial de exfuncionarios y actuales funcionarios de Pemex que se investigan por este caso. No obstante, gracias a demandas de amparo promovidas por él mismo se sabe que uno de ellos es el exdirector de la empresa Emilio Lozoya Austin.

Animal Político publicó además que otro funcionario involucrado en la asignación de al menos uno de los contratos, Leonardo Cornejo, continúa laborando en Petróleos Mexicanos y encabeza la subdirección a la cual el nuevo gobierno encargó el proyecto de la nueva refinería de Dos Bocas en Tabasco.

Gertz Manero no precisó más detalles en torno a las investigaciones que serán judicializadas (como se le denomina al proceso de enviar una carpeta de investigación a un juez para que inicie proceso en contra de los probables responsables) pero dijo que se procederá en contra de todos los que resulten involucrados.

Versión pública: sí, pero no…

Cuestionado por Animal Político sobre las resoluciones del INAI en las que ha ordenado -entre otras cosas – que se elabore una versión publica de las carpetas de investigación del caso Odebrecht, el fiscal Gertz Manero dijo que está a favor de ello, pero a su vez rechazó que vayan a desistirse de las demandas de amparo promovidas por su dependencia para no acatar dicha instrucción.

Gertz sostuvo que se trata de demandas de amparo promovidas desde la anterior administración de la Fiscalía (es decir de la PGR) pero que la institución está obligada a darles seguimiento hasta conocer la resolución que dicten los jueces. Esto con el objetivo de no incurrir en posibles violaciones que perjudiquen el resultado de las indagatorias.

“No podemos violentar un amparo porque si no estaríamos incumpliendo con la ley. Mire finalmente todo va a salir, no hay que preocuparse de eso. Yo estoy a favor (de que se transparente).

Al insistírsele sobre el motivo por el cual no se desistían de dichas demandas dado que la política actual de la Fiscalía es en favor de la transparencia, Gertz dijo que son asuntos donde no tienen el control absoluto porque ellos no lo iniciaron, pero que les toca ahora “pagar las consecuencias y hay que ser muy cuidadosos”.

Este medio ha documentado como la Fiscalía General y Emilio Lozoya han promovido desde el año pasado recursos legales ante tribunales para no acatar las resoluciones del pleno del INAI en las que ordena que, por tratarse de un tema de interés público y de corrupción, debe transparentarse toda la indagatoria.

Está pendiente que los jueces federales resuelvan de fondo y en definitiva el asunto.

Más de 600 detenidos por corrupción

El fiscal Gertz Manero dio a conocer además que del 1 de diciembre a la fecha, el nuevo gobierno federal ha presentado 12 mil 700 denuncias ante el Ministerio Público Federal por posibles actos de corrupción.

Las dependencias de donde han provenido la mayoría de las denuncias son la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Hacienda t la Consejería Jurídica.

“Hasta el momento se han judicializado más de 400 casos, con más de 620 detenidos” dijo el titular de la FGR.