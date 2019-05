Hay 11 estados con mala calidad del aire, pero no para todos hay información suficiente

La contaminación atmosférica no es solo un tema de la Ciudad de México, en al menos otros diez estados se rebasan los límites del Índice de Calidad del Aire (ICA), sin embargo los datos no son accesibles en todos los casos y en algunos las cifras estatales no concuerdan con la medición federal.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA), los once estados que, en este momento, rebasan los límites del ICA son: Durango; Jalisco; Guanajuato; Michoacán; Hidalgo; Estado de México; Ciudad de México; Morelos; Puebla; Tlaxcala, y Veracruz.

El ICA es una medida a través de la cual se sabe qué tan contaminado se encuentra el aire y cuáles podrían ser los efectos en la salud. Este índice analiza el nivel de cinco contaminantes: dióxido de azufre, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, ozono y partículas suspendidas.

La escala va de 0 a 500. Si el índice es de 0 a 50, se considera bajo y la calidad del aire “buena”; de 50 a 100, la situación es regular, y la contaminación “moderada”; de 101 a 150, es alto y la contaminación “mala”; de 151 a 200 es muy alto, y la contaminación “muy mala”; de 201 a 300 la contaminación se califica como “extremadamente mala”, y de 301 a 500 se considera “peligrosa”.

De los once estados marcados por el SINAICA, los que registran una mayor contaminación del aire son Morelos con 165 puntos, Veracruz con 159 y Pachuca que tiene 152 puntos.

El SINAICA detalla que cada estado brinda la información sobre sus niveles de contaminación del aire y con base en ello determina las entidades que rebasan los límites y las que mantienen una contaminación aceptable.

Sin embargo al revisar los registros locales de estas 11 entidades para compararlos con la información del SINAICA, se encuentran algunas discordancias, pues mientras en el Sistema Nacional los datos señalan mala calidad del aire, al consultar los datos por estado las cifras cambian.

Por ejemplo, en el caso de Durango, el Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire local muestra que el registro máximo en la entidad es de 91 ICA, es decir 9 puntos abajo del límite de 100, su situación atmosférica es regular y no rebasa el límite establecido para decir que tiene una contaminación “mala”.

En Jalisco, el sitio de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial muestra que el nivel máximo registrado es de 103 puntos Imeca, pero solo en el municipio de Las Pintas, donde la contaminación es “mala”, en el resto del estado hay condiciones regulares y aceptables.

En el municipio de Las Pintas el riesgo para la población es “moderado” y advierten que aunque pueden realizarse actividades al aire libre, los menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias pueden presentar molestias.

En Guanajuato, la Secretaría de Medio Ambiente local detalla que el municipio de Celaya, tiene una calidad del aire “no satisfactoria”, mientras que en Abasolo, Irapuato y Silao la calidad es satisfactoria. El resto de los municipios tiene una calidad buena. Este estado no muestra registros numéricos.

El estado de Michoacán no cuenta con una página donde se registre la calidad del aire, por tanto, lo único que se sabe es lo que indica el SINAICA.

Hidalgo tampoco cuenta con una página oficial para presentar estos datos, pero la página aqicn.org, que registra los niveles de contaminación del aire en el mundo con información de medidores oficiales de cada estado, dice que en Pachuca hay 152 puntos y en municipios como Ciudad Sahagún 147 puntos.

Para el Estado de México y Ciudad de México, los datos oficiales se encuentran en la página de la Secretaría de Medio Ambiente, en su apartado de calidad del aire.

La entidad mexiquense tiene seis municipios (Tepotzotlán, Naucalpan, Neza, Tlalnepantla, Tultitlán y Ecatepec) con mala calidad del aire, con registros de entre 101 y 140 puntos.

Mientras que la capital del país se mantiene con 140 puntos, con once de sus alcaldías (Tlalpan, Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Iztapalapa, Tláhuac y Coyoacán) entre 116 a 136 puntos.

Morelos y Tlaxcala tampoco cuentan con datos oficiales que puedan compararse con lo registrado por el SINAICA. Para ambos casos la página agic.org cuenta con ifnormación. En Morelos hay 165 ICA y en Tlaxcala 75.

Sobre Puebla no hay mayor información más que la del SINAICA.

Finalmente, Veracruz registra 159 puntos según aqicn.org.

En los últimos días se han registrado 20 incendios en la capital del país y otros 30 en el Estado de México. Siete más ocurrieron en Morelos, y cinco en Jalisco. Esta situación que pudo haber propiciado, en parte, el aumento de la contaminación.