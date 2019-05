La empresa Grupo Gráfico Editorial, S. A. de C. V., tendrá el cuarto contrato para la impresión de libros de texto gratuito e, igual que los primeros tres, fue por adjudicación directa después de que las licitaciones fueron pospuestas en 10 ocasiones.

Este 2 de mayo, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito publicó en Compranet el contrato número 2056909 para “la adquisición sin entrega de insumos con devolución de merma de 10 títulos”.

El monto a pagar será de 14 millones 955 mil pesos y el contrato tiene fecha de inicio el 30 de abril. Concluirá el 31 de diciembre de 2019, pero no se explica por qué decidieron entregar un contrato directamente a esa empresa.

El objeto del contrato coincide con el servicio solicitado en la licitación LA-011L6J001-E5-2019 que fue lanzada el 12 de marzo pasado, y cuya convocatoria establecía que se solicitaba la “adquisición de insumos de 10 títulos del programa de libros para primaria”.

Trece empresas se presentaron a concursar y entregaron sus propuestas. De ellas, ocho cumplieron con los requisitos administrativos y técnicos: Compañía Editorial Ultra, Grupo Gráfico Editorial, Impresora y Editora Xalco, Infagon Web, Litografía Magno Graf, Lyon AG y Reproducciones Fotomecánicas, todas Sociedad Anónimas de Capital Variable; además de Print LSC Comunications, S. De R. L. De C. V.

Aunque el fallo de dicho proceso, es decir, la elección de la empresa ganadora debía anunciarse el 26 de marzo, fue diferido en 10 ocasiones desde esa fecha.

La último ocurrió el 10 de abril y, un día después, la licitación fue declarada “desierta” debido a que “rebasan la suficiencia presupuestal establecida por la Coordinación Editorial”.

Ahora, el contrato fue entregado de manera directa a una de las empresas idóneas, es decir, Grupo Gráfico Editorial S. A. de C. V., pero no se sabe cuál fue el criterio para escoger a esa y no a otra de las empresas que también habían resultado viables

Animal Político publicó el viernes 2 de mayo que la Conaliteg había otorgado los primeros tres contratos para la impresión de libros de texto gratuito por adjudicación directa.

Las tres empresas beneficiadas, Compañía Editorial Ultra, S. A. de C. V., Reproducciones Fotomecánicas, S. A. de C. V., y Litografía Magno Graf, S. A. de C. V., también habían participado en las convocatorias de dos licitaciones, e igualmente resultaron idóneas, pero no se sabe por qué les fueron otorgados los contratos por adjudicación directa.

Si bien la ley permite la adjudicación directa de contratos, esto ocurre bajo determinadas consideraciones, como una emergencia, cuando los bienes o servicios deben adquirirse rápidamente y no se puede esperar al desarrollo de un concurso. Esto, por ejemplo, ante una catástrofe natural como un huracán o temblor donde la población necesita insumos de manera urgente.

También se pueden otorgar contratos directos cuando sólo hay un proveedor en el mercado que pueda cumplir un bien o servicio, o cuando se trata de servicios relacionados con seguridad nacional.

Sin embargo, en el caso de los libros de texto, el Gobierno Federal ha pospuesto las licitaciones argumentando un supuesto aumento en el cobro de las empresas concursantes.

Esto ha significado que mientras en el proceso habitual –que ha permitido que los libros lleguen a los alumnos en agosto al inicio del ciclo escolar– se elegían a las empresas impresoras en diciembre, actualmente lo están haciendo en mayo, es decir, ya hay cinco meses de desfase.

De acuerdo con el procedimiento que se hacía cada año, la impresión de millones de libros ocurría de enero a marzo; en mayo salían a distribución a los estados y durante junio y julio se distribuían a los municipios, zonas escolares y finalmente a las escuelas.