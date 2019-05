Lista de periodistas no está completa, dice AMLO

La lista de periodistas y empresas que obtuvieron contratos de publicidad oficial con la administración del presidente Enrique Peña Nieto no está completa, pues no se incluyen a todos los medios, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Quiero aclarar que lo que nos pidió el Instituto de Transparencia fue información sobre columnistas, periodistas, no es el gasto de publicidad del gobierno, eso es otra cosa”, dijo López Obrador esta mañana en su conferencia de prensa.

La lista difundida este jueves desglosa un gasto – entre 2013 y 2018 – de 1,011 millones 812 mil 357.06 pesos. Esto es apenas el 1% de lo gastado por Peña Nieto en 2017 en publicidad oficial. Ese año se gastó 11 mil 240 millones de pesos.

En el documento no aparecen las televisoras Grupo Televisa ni TV Azteca que recibieron el 26.9% de la publicidad oficial, ni los diarios El Universal, Excélsior, Milenio, Reforma, que fueron de los principales proveedores en el sexenio pasado, según un informe de Gobernación.

El mandatario señaló que solo se atendió la solicitud que hizo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de entregar los nombres de los columnistas que firmaron contratos con el gobierno.

“Yo vi el informe antes de que se enviara, de dinero que se entregaba a columnistas, periodistas, por servicios, pero no es todo el gasto de publicidad del gobierno”, destacó.

En la información difundida, solo se incluye a Animal Político como empresa enlistada con razón social, el resto solo menciona los nombres de periodistas.

Sobre el criterio que se tomó para elegir qué periodistas y medios se incluirían en la lista, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, explicó que se “se ligó a periodistas con empresas, porque pertenecen a los consejos de administración, forman parte de la empresa”.

“Entonces, esa es la manera por qué se definió así y se le relacionó con los contratos, así como algunos sitios web, etcétera que tienen también relación con periodistas en lo particular”, dijo.

Al ser cuestionado sobre por qué esta lista no incluía a otros grandes medios como Reforma, Televisa, El Universal o La Jornada, dijo que esta información se proporcionará completa, con todos los nombres de los medios, siempre y cuando el Instituto de Transparencia se lo ordene.

“La administración federal sólo entregó la lista de medios que le solicitó el Instituto de Transparencia. Se han hecho varias solicitudes de información, la primera fue la que se liberó; hay más de 50. Sacamos la información tal como se está solicitando”.

El mandatario aseguró que el gasto de publicidad el año pasado fue de 10 mil millones de pesos, y que además de eso se incluían alrededor de mil millones de pesos de dinero que se entregaban a columnistas, periodistas, por servicios, lo cual aclaró, no es algo ilegal.

López Obrador señaló también que la Presidencia no dio a conocer los nombres de los comunicadores beneficiados.

“Hay un Instituto de la Transparencia, fue el que nos solicitó la información y aquí dijimos en su momento que no queríamos que se pensara que era una respuesta nuestra ante ataques o cuestionamientos o críticas legítimas, no, se hizo porque ciudadanos pidieron al Instituto de la Transparencia esa información y el Instituto de la Transparencia nos pidió a nosotros y entregamos esa información y dijimos no vamos a revelar los nombres, además aclaré que lo de la publicidad es legal, es decir, todos los gobiernos contratan publicidad”.

Cuando se le cuestionó por qué su gobierno no dejaba de gastar en publicidad oficial y utilizaba las redes sociales como vía de comunicación, López Obrador dijo que su gobierno continuará gastando en publicidad oficial con medios pues esto no es ilegal.

“Se van a seguir haciendo contratos de publicidad con medios, transparentes, explicando por qué a los medios convencionales, no convencionales, de acuerdo a la cobertura, al alcance que tienen. Si son medios de periodistas, hay que apoyarlos; si son medios que tienen que ver con regiones apartadas, radios comunitarias. Todo eso tenemos que apoyarlo”, explicó.