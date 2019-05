El Senado aprueba en lo general la reforma educativa

El pleno del Senado aprobó este jueves en lo general el dictamen de la reforma educativa enviado esta madrugada por la Cámara de Diputados. En sesión extraordinaria, el pleno avaló la reforma con 97 votos a favor, 20 en contra y tres abstenciones.

Tras esta votación, comenzaron a discutirse las reservas. Al ser una reforma constitucional, luego de que avance en el Congreso federal el siguiente paso sería que al menos 17 legislaturas estatales la aprueben, para que pueda promulgarse.

Esta reforma educativa fue promovida por Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque la aprobación se retrasó por las protestas de la CNTE, y luego los reclamos de la oposición, insistiendo en que se no se entregara el control de las plazas magisteriales a la Coordinadora.

“Estamos muy contentos que en este dictamen, en su artículo III, séptimo párrafo y artículo XVI transitorio, viene textual e íntegra la reserva que Movimiento Ciudadano planteó para que ya no sean las plazas control o método electoral a favor de sindicatos y sí a favor del Estado”, comentó el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García.

Desde su tiempo de campaña, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió una nueva reforma educativa, para dejar sin efecto la que impulsó en su gobierno Enrique Peña Nieto, sobre todo en el punto de que la permanencia de los maestros en su cargo no estuviera condicionado a sus resultados en evaluaciones.

La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, dijo que votaría en contra del dictamen, porque en él el procedimiento para el ingreso al servicio docente es ambiguo.

“El texto actual del artículo tercero de la Constitución establece el ingreso por examen de oposición, así de claro: ‘es un examen que permite constatar que el aspirante tiene los conocimientos de la materia que impartirá, así como la teoría pedagógica y las metodologías adecuadas para atender la diversidad existente en el aula para lograr la tan mencionada inclusión'”, dijo Gálvez.

“En cambio, la reforma propone que la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerce la función docente, directiva o de supervisión, se realizará a través de procesos de selección, quita el examen de oposición por un proceso de selección”, agregó.

“No quiero otorgar el sí a esta reforma, porque es una alianza del gobierno con lo más corrupto del sindicalismo en la educación, plagado de privilegios e investido de impunidad”.

La senadora del PRI, Beatriz Paredes, explicó por qué su partido decidió votar a favor.

“Vamos a votar por esta reforma, en el caso de nuestro grupo parlamentario, porque se incorporaron adiciones estratégicas. Pero no ignoramos que en el núcleo del debate, cada grupo parlamentario y cada legislador, ha defendido con dignidad su verdad”, dijo la senadora.

“Reconocemos a los que se oponen, y reconocemos a los que la defienden, sin embargo, es una alianza renovada con el magisterio nacional. No queremos que nos defrauden. No queremos que se nieguen a los procesos de selección. No queremos que el Estado abdique de su responsabilidad de regir la educación”, agregó Paredes.

Con información de Notimex y Reforma (suscripción necesaria)