Suspenden a magistrado ligado al Cártel de Jalisco

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) resolvió suspender por seis meses, y sin goce de sueldo, al magistrado federal Isidro Avelar Gutiérrez acusado por Estados Unidos de haber recibido sobornos y beneficiar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un comunicado, el CJF informó que la suspensión se da con el objetivo de realizar una investigación sobre las conductas advertidas.

“Se han realizado una serie de operaciones dentro del Sistema Financiero Nacional que alertan que pueda estar obteniendo parte de su patrimonio por medio de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, detalló.

El Consejo de la Judicatura destacó que la labor de sus juzgadores deberá guiarse siempre por la imparcialidad, la ética y la independencia.

A Avelar se le acusa de recibir sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación y de Los Cuinis a cambio de “proporcionar fallos judiciales favorables a sus miembros de mayor jerarquía”.

En 2018, Avelar ordenó la libertad de Francisco Aguilar Santana, hombre cercano a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del CJNG, de acuerdo con el diario La Jornada.

Además del magistrado, el exgobernador de Nayarit -Roberto Sandoval Castañeda- fue señalado por EU por corrupción y nexos con el narcotráfico.

Avelar y Sandoval fueron incluidos en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC en inglés), junto con otros seis ciudadanos y seis entidades mexicanas relacionados con el CJNG y Los Cuinis, informó el Departamento del Tesoro en un comunicado.

Treasury works with government of Mexico against perpetrators of corruption and their networks: https://t.co/Pib86vmL8D pic.twitter.com/fWzGZRaXOJ

— Treasury Department (@USTreasury) May 17, 2019