Deja Segob, llega al IMSS: Zoe Robledo dirigirá el instituto

Zoé Robledo Aburto será el nuevo director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) luego de la renuncia de Germán Martínez al cargo.

Robledo se desempeñaba hasta este miércoles como subsecretario de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Afirmó que la renuncia no le asusta ni le da temor, porque él quiere tener en el gabinete a hombres y mujeres libres en lugar de a personas sometidas.

En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que Robledo Aburto es un politólogo con mucha experiencia que ha sido diputado, senador y subsecretario de Gobernación, además de un hombre progresista y honesto.

López Obrador adelantó también que mañana jueves dará a conocer quién sustituirá a su vez a Zoé Robledo.

Además, el Ejecutivo federal precisó que hasta ahora no ha podido dialogar con Carlos Manuel Urzúa Macías, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para analizar los señalamientos que Martínez Cázares hizo en su carta de renuncia sobre la actuación de esa secretaría, postura que respeta, dijo, pero que no comparte con el exdirector del IMSS, con quien no se peleará.

Este martes, Martínez Cázares explicó en su carta de renuncia que había una “injerencia perniciosa” por parte de Hacienda en la administración del IMSS.

Pese a que el mandatario “proclamó el fin del neoliberalismo, en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal: ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal, y un rediseño institucional donde importa más el ‘cargo’ que el ‘encargo’”, dijo Martínez.

En la carta también explicó que el avance en obras del Instituto estaba “en ceros”.

En una revisión hecha por Animal Político a los informes trimestrales de Hacienda y al portal de compras del IMSS se confirma que no ha habido transferencias de recursos al instituto, tal como dijo su exdirector.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo durante su conferencia matutina que no hay retención para el IMSS, que el dinero sí se transfirió, aunque, señaló que revisará los datos de los informes trimestrales de Hacienda.

“No hay retención. Hay que aclararlo, se están transfiriendo todos los fondos (…) Vamos a aclararlo”, respondió.