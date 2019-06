Lealtad a AMLO debe ser norma cotidiana: Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo este lunes que quienes obtuvieron algún cargo luego del triunfo de Morena y sus aliados en las elecciones presidenciales tienen una “obligación de lealtad” con Andrés Manuel López Obrador, ya que él fue un factor decisivo para el triunfo electoral.

“La lealtad al presidente Andrés Manuel López Obrador debe ser norma cotidiana de nuestra conducta. Es una lealtad que está fundada sobre todo en la comunidad de ideales y de proyectos. Es una lealtad para garantizar la unidad de propósitos que requiere esta cuarta transformación”, dijo la funcionaria federal durante la Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena.

“Es una lealtad que se basa en la razón y no en la fuerza. Es una lealtad que asegura a las mexicanas y a los mexicanos, que los compromisos transformadores del presidente López Obrador cuentan con el respaldo de las senadoras y de los senadores de Morena”, agregó.

En lo que va del gobierno de López Obrador, se han presentado dos renuncias. Primero Germán Martínez dejó la dirección del IMSS, y el 14 de junio pasado Tonatiuh Guillén López renunció a su cargo como titular del Instituto Nacional de Migración en México (INM), en medio de las presiones de Estados Unidos por reducir el flujo migratorio.

Este 17 de junio el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, acusó que en el gobierno de López Obrador hay muchos secretarios que no están cumpliendo con su responsabilidad, y están “como floreros”, sin ser capaces de contradecir en algún momento mandatario federal.

“Lamentablemente, en el gobierno de López Obrador hay muchos secretarios que simplemente no los vemos actuando con su responsabilidad y que literalmente, lo digo con respeto, están de floreros, no están haciendo nada o están usurpando la función de otros secretarios, algunos secretarios muy empoderados y otros que simplemente no están trabajando”, dijo el dirigente panista.