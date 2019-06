La primera reunión entre funcionarios mexicanos y estadounidenses para evitar los aranceles del 5% que el presidente Donald Trump quiere imponer a México, a partir del 10 de junio, concluyó sin un acuerdo.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo que no se resolvió el conflicto, pero que el jueves continuarán las conversaciones con el equipo estadounidense, que estuvo liderado por el secretario de Estado, Mike Pompeo.

“No era de esperarse que en una reunión de dos horas te pongas de acuerdo. A partir de mañana vamos a seguir conversaciones”, dijo en conferencia desde Washington. “Estamos optimistas porque hubo una reunión respetuosa”, señaló.

En su cuenta de Twitter, el presidente Donald Trump dijo que hubo progreso “pero no el suficiente”, y aseguró que si no se alcanza un acuerdo, habrá aranceles a partir del 10 de junio, que irán incrementando.

Immigration discussions at the White House with representatives of Mexico have ended for the day. Progress is being made, but not nearly enough! Border arrests for May are at 133,000 because of Mexico & the Democrats in Congress refusing to budge on immigration reform. Further…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2019