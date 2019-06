Funcionarios mexicanos tendrán una reunión crucial este miércoles en Washington. De ella depende que el próximo lunes Estados Unidos cobre 5% extra a todos los productos que lleguen de México, o que la amenaza del presidente Donald Trump quede solo en eso, una amenaza.

Estos nuevos impuestos podrían repercutir en la economía de ambos países y en los consumidores, por lo que la reunión entre los grupos encabezados por el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, será crucial para definir siguientes medidas.

Según la advertencia que Trump emitió el 30 de mayo, si el país no frena el arribo de migrantes, habrán aranceles del 5% a todos los productos que aumentarán a 10% el 1 de julio de 2019; al 15% el 1 de agosto de 2019; al 20% el 1 de septiembre de 2019 y al 25 % el 1 de octubre de 2019.

Horas después del anuncio de estas medidas, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta a Trump en la que le propuso “profundizar en el diálogo” y aseguró que “los problemas sociales no se arreglan con impuestos”.

Pero en tuits posteriores, el mandatario estadounidense acusó que el país ha sido un “abusador” con Estados Unidos y desestimó el diálogo que buscó la comitiva mexicana: “Han estado ‘platicando’ durante 25 años. Queremos acción, no pláticas”.

A pesar del llamado al diálogo por parte del gobierno mexicano, Trump no ha cedido a la amenaza de imponer aranceles con lo que además pretende que las empresas estadounidenses que están en el país vuelvan a Estados Unidos.

“México ha tomado ventaja de Estados Unidos por décadas. Esto debido a los Demócratas y que nuestras leyes de inmigración son malas. México hace una fortuna… Es tiempo para que ellos finalmente hagan lo que se debe de hacer”, escribió el mandatario en Twitter después del mensaje del mandatario mexicano.

As a sign of good faith, Mexico should immediately stop the flow of people and drugs through their country and to our Southern Border. They can do it if they want!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019