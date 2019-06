Conadis se queda sin encargado suplente por recortes

El Consejo Nacional para el Desarrollo y la la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) no solo lleva seis meses sin Director General, sino que se acaba de quedar también sin encargada de despacho, ya que quien ocupaba ese puesto fue recortada por las medidas de austeridad del nuevo gobierno.

Alicia Loza, Directora General Adjunta de Coordinación de Políticas Públicas desde el sexenio pasado, había asumido como encargada tras la salida de Mercedes Juan como directora del Conadis, al acabar el gobierno pasado.

Este miércoles, Loza estaba convocada a una reunión de trabajo en la Cámara de Diputados con la comisión de Derechos Humanos. Sin embargo, un día antes, alrededor de las 5 de la tarde, envió una comunicación avisando los motivos por los que ya no acudiría: citó el memorándum de austeridad firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 3 de mayo pasado, en el que ordenó eliminar todas las plazas de Dirección General Adjunta “creadas injustificadamente” desde el gobierno de Felipe Calderón.

Lee: Plan de AMLO para personas con discapacidad es insuficiente, dice el consejo de Conapred; piden fortalecer a Conadis

“En ese contexto, para el cumplimiento de dicho Memorándum, me permito comentarle que he sido informada, hace unos momentos, sobre la desaparición del puesto que tengo a buen ocupar, por lo que me es imposible acudir, como se tenía planeado, a la mencionada Reunión de Trabajo”, expuso en su carta.

Aunque el memorándum tiene casi dos meses, Loza se había mantenido en su cargo. Hace apenas una semana participó en un foro sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad realizado en la sede de la ONU en México.

Animal Político solicitó hace un mes una entrevista con ella para saber cómo está funcionando el Consejo a pesar de López Obrador no ha cumplido con nombrar un director general, pero fue negada. El organismo solo contestó que seguía trabajando con normalidad y que Loza cumplía el papel de titular.

Un amparo contra la operación del Conadis

Pero la validez del nombramiento de Loza estaba incluso impugnado legalmente desde antes, ya que hay un amparo contra toda la operación del Conadis por no respetar la integración de la Asamblea Consultiva en su Junta de Gobierno.

El diputado de Morena Hugo Ruiz Lustre, presidente de la comisión de Derechos Humanos, ganó dos amparos contra una Junta de Gobierno realizada en 2015 por no cumplir con todos los requisitos legales, por lo que quedaban sin efecto decisiones posteriores, como el cambio de Estatuto del Condis o el nombramiento de funcionarios, entre los que estuvo el de Loza, en 2016.

Ruiz Lustre adelantó en entrevista con Animal Político que un juez acaba de otorgar una nueva resolución de sanción por repetición del acto, ya que Conadis ha seguido operando sin reponer los procesos para su Estatuto y nombramientos.