México niega acuerdo agrícola con EU como anunció Trump

El acuerdo alcanzado con Estados Unidos para evitar los aranceles no incluye ninguna cláusula sobre que México deba comprar productos agrícolas a productores estadounidenses, aseguró el canciller Marcelo Ebrard.

“Separamos lo económico de lo migratorio”, dijo Ebrard durante la conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional, en la que explicó en qué consiste el acuerdo con EU.

Este sábado, a través de su cuenta de Twitter, el presidente de EU dijo que “México ha acordado comenzar a comprar inmediatamente grandes cantidades de productos agrícolas de nuestros grandes agricultores”.

Antes había asegurado en esa red social que el nuevo pacto comercial es “¡excelente para nuestros agricultores, fabricantes y sindicatos!”.

Pero Ebrard asegura que no existe ningún acuerdo sobre los productores agrícolas. “Fuera de lo que acabo de explicar, no hay ningún acuerdo. Es un acuerdo migratorio, no comercial”.

El viernes, México y Estados Unidos lograron un pacto para evitar la imposición de aranceles a las mercancías mexicanas. Según el acuerdo, las autoridades mexicanas ordenarán el despliegue de la Guardia Nacional a partir del próximo lunes para reducir el flujo de migrantes indocumentados, entre otras medidas.

Marcelo Ebrard dijo que se registrará a todos los migrantes que entren a México pues no se puede permitir que haya un flujo de miles de personas sin siquiera conocer sus nombres.

Aseguró que tener un registro y pedirles una identificación no es criminalizarlos.

“No podemos tener a 600 mil personas transitando por México sin saber cómo se llaman, eso no es criminalizar a nadie”, aseguró Ebrard quien dice que México respetará el derecho de asilo.

We have fully signed and documented another very important part of the Immigration and Security deal with Mexico, one that the U.S. has been asking about getting for many years. It will be revealed in the not too distant future and will need a vote by Mexico’s Legislative body!..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 10, 2019