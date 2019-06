Ramos López negó en entrevista con Animal Político y Quinto Elemento Lab que este vínculo represente alguna irregularidad. Según el funcionario, él participó solamente al inicio del asunto de Federico Gertz, y nada más aportando datos. Aseguró que ya no colabora en ese asunto.

A ello se suma el hecho de que Ramos López no reportó en su declaración de intereses un el poder legal que Gertz Manero le concedió en 2010.

Dichos nexos no aparecen en las declaraciones de intereses de los funcionarios pese a que el caso sigue abierto y a que el propio Coello Trejo los designó, usando su calidad de apoderado de Gertz Manero, como auxiliares. Incluso, Coello sostiene que su despacho continúa colaborando en este tema.

—No, es un abogado externo, ya no somos nosotros.

—No tenemos ningún problema, no es ningún delito ni ocultamos nada, todo es público. Nuestra vida siempre ha sido pública y nunca hemos ocultado nada—, dijo al teléfono el 21 de junio pasado.

Pero Ramos no solo es el funcionario de mayor confianza de Gertz en la Fiscalía, también es su apoderado legal desde el año 2010.

—No les daba órdenes, yo no doy órdenes, yo coordino.

Y después el propio Alejandro Gertz pidió a sus abogados que se denunciara a los agentes del Ministerio Público que determinaron que no había delito qué perseguir.

Fiscal y abogado particular

—No, porque yo ya no intervengo en el asunto—, finalizó.

—¿Pero eso no puede interpretarse como que usted a través de otra persona continúa ejerciendo la abogacía?

Cuando se le cuestionó a Ramos por qué siguen llegando las notificaciones a su departamento, respondió: “para no cambiar situaciones, ahí el abogado (Gallardo) recibe todo, algunas veces va al despacho y hace sus escritos, ahí hace todo para facilitarles las cosas, eso no genera ningún problema”.

Quinto Elemento Lab y Animal Político acudieron al referido domicilio y confirmaron que no hay ningún distintivo o anuncio que lo identifique como un despacho. Está dentro de una unidad habitacional.

En el caso del hermano de Gertz, donde Ramos y los ahora funcionarios de la Fiscalía fueron designados por Coello Trejo, no hay constancia de que sus nombramientos hayan sido anulados, al menos hasta marzo pasado. Sumado a ello, hay un elemento que sí liga a Ramos con el caso hasta la fecha.

—Es a partir del 1 de diciembre en que no intervienen para nada en el tema del hermano. ¿Para nada?—, se le preguntó a Ramos.

Aunque Ramos no participó en el interrogatorio, un escrito presentado el 6 de marzo de este año por la abogada de la contraparte muestra que se solicitó a los agentes de la PGJCDMX que se hiciera constar la presencia de Ramos López y Alfredo Ramírez, entonces abogados de Gertz. Ese mismo día, más tarde, otro de los abogados de Gertz confirmó la presencia de Ramos y señaló que cualquiera de los abogados coadyuvantes puede estar presente, aunque no intervenga.

Esa no fue la única vez que acudió a la Procuraduría de la ciudad por el caso de Federico Gertz. A principios de marzo pasado, Ramos López y otro de los abogados autorizados por Javier Coello, —Alfredo Ramírez, hoy jefe de departamento de la Oficialía Mayor de la FGR—, estuvieron presentes en el interrogatorio que se realizó al médico Eduardo Perusquia, uno de los testigos que declaró en el caso del hermano del fiscal general.

Aunque la ley obliga a los funcionarios públicos a revelar los intereses que por razón de su cargo podrían entrar en algún conflicto, Juan Ramos López declaró que no tiene ninguno, según la declaración de intereses que presentó el mes pasado.

El formulario de la referida declaración pide, por ejemplo, incluir los poderes legales que se ostentan. Ramos no consignó nada, pese a que en entrevista él mismo reconoció que a la fecha sigue siendo apoderado legal de Gertz.

Los documentos contenidos en la indagatoria contra los agentes de la Procuraduría confirman que Gertz otorgó un poder general en diciembre de 2010 a Juan Ramos, Gustavo Gutiérrez y Alfredo Ramírez, funcionarios de la Oficialía Mayor de la FGR.

Con este poder jurídico, los tres funcionarios pueden actuar, en cualquier momento, a nombre de Gertz Manero, ya sea para presentar y ratificar denuncias penales, para coadyuvar con el Ministerio Público o para constituirse en parte civil.

En su declaración, Ramos tampoco asentó que tiene un despacho legal sobre el que muy poco se sabe hasta la fecha, pues ni la Barra Mexicana de Abogados ni el Ilustre Colegio Nacional de Abogados tienen registro de su existencia. Lo que se conoce, según los antecedentes laborales de Alfredo Ramírez, jefe de departamento de la Oficialía Mayor, es que éste trabajó de 2012 a 2019 como abogado litigante en el despacho “Juan Ramos López y Asociados”.

Esto fue lo que respondió Ramos cuando se le cuestionó sobre su despacho:

—¿Usted tiene un despacho que se llama Ramos López y Asociados?

—Sí, pero no tiene el nombre oficial.

—¿Pero sí está constituido?

—No, es un departamento que tengo que nada más lo puse para recibir notificaciones.

En opinión de los especialistas consultados con motivo de esta investigación, Ramos debió revelar en su declaración de intereses si estaba colaborando con algún litigio, incluyendo el poder legal que le concedió Gertz y la recepción de notificaciones judiciales en su domicilio.

Sin embargo, consideraron que lo más delicado es que participó activamente, cuando ya era funcionario de la Fiscalía, en diligencias a nombre de Gertz Manero como su apoderado y denunciante. Esto podría ameritarle alguna responsabilidad administrativa o penal por litigar siendo ya servidor público de la Fiscalía General.

Pablo Montes, coordinador anticorrupción del IMCO, consideró que la dirección de Asuntos Internos o el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General deberán iniciar una investigación para esclarecer la participación de Ramos en las diligencias ante la PGJCDMX como funcionario público y si eso comprometió su desempeño como funcionario.

Ramos podría enfrentar una falta administrativa al no haber reportado sus conflictos de interés, pero lo fundamental, insiste, es que como funcionario público desempeña funciones de abogado particular que no son reportadas. “A final de cuentas estaba trabajando para alguien siendo funcionario público, esto se tiene que reportar en la declaración”.

La abogada Estefanía Medina, fundadora de la asociación civil Tojil y exfuncionaria de la Visitaduría General de PGR, coincide en que la unidad de Asuntos Internos debe iniciar una investigación. En el caso de Ramos, la situación se agrava porque litigó cuando la ley le prohíbe hacerlo como funcionario público, e incluso pudiera tratarse de un delito.

Ramos, por su parte, insistió en que no hay ningún conflicto de interés pues los funcionarios que ahora son parte de la Fiscalía dejaron de participar en el caso de Gertz en diciembre de 2018, “no tenemos ningún problema, no es ningún delito ni ocultamos nada, todo es público. Nuestra vida siempre ha sido pública y nunca hemos ocultado nada”.

Quinto Elemento Lab y Animal Político solicitaron entrevista con el titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General para conocer si investigará al fiscal Gertz ya que no hizo público su vínculo con Coello y, en el caso de Ramos, por realizar diligencias en la denuncia personal de Gertz siendo ya funcionario público. La oficina de Comunicación de la Fiscalía declinó responder a esta solicitud.