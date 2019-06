El actor Gael García Bernal dijo este jueves que no le gusta la mariguana, y si tramitó y ganó un recurso para su consumo recreativo, es porque considera que legalizarla erradicaría parte de la violencia generada por el narcotráfico.

“La mariguana en sí no ha matado a nadie, pero la prohibición de la mariguana sí, y ha destruido a muchísimas personas y a muchísimas familias”, dijo el actor y activista durante la presentación de su filme Chicuarotes en la Ciudad de México.

García Bernal, protagonista de Y tu mamá también, solicitó el recurso en octubre pasado ante un tribunal federal y obtuvo un fallo a favor el 3 de junio.

“Les confieso, a mí no me gusta (el cannabis), no me pega bien”, dijo bromista el actor de 40 años.

“Creo que llegamos a un punto de acuerdo en donde entendemos que mucho del prohibicionismo ha generado el sentido opuesto a mejorar la salud. El entorno, el marco civil en que vivimos, ha generado muchísima violencia”, explicó.

El también actor mexicano Diego Luna ha abogado igualmente por la legalización de la mariguana, para frenar la violencia del narcotráfico en México.

El combate militar antidrogas que el gobierno lanzó en 2006 desencadenó una ola de violencia que ha dejado más de 250,000 asesinatos y 40,000 desaparecidos, según cifras oficiales que no detallan cuántos casos estarían ligados al crimen organizado.

La batalla por legalizar el uso de medicamentos y productos derivados del cannabis empezó en 2015, cuando los padres de Grace, una menor mexicana que padece epilepsia, consiguieron que un tribunal autorizara la importación de un medicamento derivado de la marihuana que contribuyó a mejorar su salud.

En 2017, el Congreso mexicano aprobó el uso medicinal de la mariguana, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la presidencia en diciembre pasado, ha dicho que consideraría la legalización de algunas drogas como parte de su estrategia de seguridad.