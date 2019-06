¿Qué estrena la Cartelera?

El rasgo más llamativo de los estrenos de este fin de semana es su variedad, podrán ver una odisea paranóica (El misterio de Silver Lake), documental (El remolino), biografías (Tolkien), cine histórico (Red de libertad), comedia juvenil (Loco fin de semana), terror (Una foto antes de morir), thriller (La viuda) y un blockbuster (Hombres de Negro: MIB Internacional).

¿Cuál se les antoja?

El misterio de Silver Lake (Under the Silver Lake, 2018)

Dirección: David Robert Mitchell

Protagonizan: Andrew Garfield, Riley Keough, Topher Grace

Sinopsis: Sam es un joven de 33 años, que dedica su tiempo a los videojuegos y escuchar música, hasta que conoce a una misteriosa mujer, Sarah (Riley Keough), que se divierte en la piscina de su apartamento. Al otro día ella desaparece sin dejar rastro y Sam se embarca en una peligrosa búsqueda para encontrarla, llevándolo a las más misteriosas profundidades de secretos, escándalos y conspiraciones de la Ciudad de los Ángeles.

La reseña: “Con una patina hitchcockiana –particularmente inspirada en La ventana indiscreta (1954) e Intriga Internacional (1959)–, la película es una delirante colección de personajes y situaciones creadas alrededor de teorías de conspiración dignas del clásico They Live (Put the glasses on!) e intrincadas redes que toman aire tanto de la literatura de Thomas Pynchon como de Raymond Chandler.” Seguir leyendo.

El remolino (2019)

Dirección: Laura Herrero

Sinopsis: Pedro es un campesino que defiende su identidad y sus sueños; su hermana Esther lucha por una mejor vida para su hija mientras nos comparte su mundo a través de una pequeña cámara. Ambos viven en El Remolino, una diminuta comunidad de Chiapas que se ve afectada cada año por inundaciones ocasionadas por el Río Usumacinta. Para ellos, la vida es como un remolino que da vueltas en el viaje de sus ciclos internos y del gran ciclo de la naturaleza.

Tolkien (2019)

Dirección: Dome Karukoski

Protagonizan: Nicholas Hoult, Lily Collins, Genevieve O Reilly, Colm Meaney

Sinopsis: Tolkien explora los años de formación del escritor en su búsqueda de la amistad, el amor y la inspiración artística en el grupo de inquietos estudiantes del que forma parte. En este contexto se produce el estallido de la Primera Guerra Mundial, que amenaza con destrozar esta “asociación”. Todas estas experiencias inspirarían a Tolkien a escribir sus famosas novelas de la Tierra Media.

Red de libertad (2019)

Dirección: Pablo Moreno

Protagonizan: Assumpta Serna, Pablo Santamaría, Pablo Viña, Luisa Gavasa, Raúl Escudero

Sinopsis: Ambientada en Francia durante los inicios de la Segunda Guerra Mundial, la película narra el encomiable trabajo de Helena Studler, la Hija de la Caridad que salvó la vida de miles de refugiados franceses al evitar que cayeran presos de las fuerzas nazis, entre otros, personajes tan ilustres como François de Mitterrand o el general Giraud.

Loco fin de semana (2019)

Dirección: Kristoff Raczynski

Protagonizan: Christian Vázquez, Oswaldo Zárate, Giovanna Romo, Juan Pablo Castañeda, Juan Pablo Gil

Sinopsis: Fede está muy triste por que terminó con su novia Mariana, sus amigos Memo y Carlos buscan animarlo para que le de vuelta a la página y salga así de su depresión. Como todo buen amigo macho alfa lomo plataedo le dicen que la solución es conocer a más mujeres y chance así conozca al amor de su vida. Lo que no se imaginan es que su gran idea los meterá en un gran problema. Una fiesta épica está por comenzar.

Una foto antes de morir (Foto na pamyat, 2018)

Dirección: Anton Zenkovich

Protagonizan: Egor Kharlamov, Sanzhar Madiyev, Garik Petrosyan, Irina Temicheva

Sinopsis: Un grupo de amigos se ve envuelto en un choque entre un venado y un vehículo en la Rusia rural. En busca de ayuda, se topan con una cabaña, donde encuentran una foto que representa su accidente.

La viuda (Greta, 2019)

Dirección: Neil Jordan

Protagonizan: Isabelle Huppert, Chloë Grace Moretz, Maika Monroe, Stephen Rea

Sinopsis: Frances es una dulce e ingenua joven que, tras la muerte de su madre, se muda a Manhattan. Cuando encuentra en el metro un bolso extraviado, decide entregárselo a su legítima dueña, Greta, una pianista viuda con una desesperada necesidad de compañía. Rápidamente se convierten en amigas, pero su amistad cambia cuando se descubren las siniestras intenciones de Greta.

Hombres de Negro: MIB Internacional (Men in Black International, 2019)

Dirección: F. Gary Gray

Protagonizan: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson, Rebecca Ferguson

Sinopsis: Los Hombres de Negro siempre han protegido la Tierra de la escoria del universo. En esta nueva aventura, se enfrentarán a su mayor amenaza hasta la fecha: el topo en la organización MIB.