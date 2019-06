Júpiter estará tan cerca de la Tierra que podrás ver sus lunas

Este viernes podrás disfrutar de ver a Júpiter muy cerca de la Tierra.

El astrónomo yucateco y académico del Instituto Tecnológico de Mérida, Eddie Salazar Gamboa, señaló que este viernes se dará un fenómeno llamado perigeo o máximo acercamiento de ese planeta a la Tierra, que será a 4.284252 Unidades Astronómicas (UA), es decir, a 640.9 millones de kilómetros.

Una UA es la distancia media del Sol a la Tierra, que es de 150 millones de kilómetros, aproximadamente.

Ese mismo día, cuando el sol emerja por el horizonte éste planeta se ocultará, fenómeno que ocurre cada 399 días, es decir, un año con 34 días.

What's Up for June? 🔭 Jupiter is up all night, while Mercury and Mars decide to get close, and the Moon reveals its tilted orbit. Downloadable video and transcript available at https://t.co/tPYUwcimlm pic.twitter.com/lPw2pIEyZ0

— NASA Solar System (@NASASolarSystem) June 3, 2019