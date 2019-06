La junta de aclaraciones del proceso de licitación que llevará a la compra consolidada de medicamentos, para el segundo semestre del año fiscal 2019, fue reanudada este lunes. De acuerdo con el acta publicada en el portal de Compranet, se recibieron 1,323 repreguntas.

El viernes 14, después de tres cancelaciones, por fin se llevó a cabo la primera parte de este acto, en el que las autoridades comunicaron a los licitantes que se habían respondido más de 6 mil cuestionamientos y comentarios sobre las bases de la licitación, que se hicieron públicas el 5 de junio.

Más tarde, alrededor de las 10 de la noche de ese día, las autoridades publicaron las actas con 6,281 respuestas a las solicitudes de aclaración recibidas. En las más de mil páginas publicadas se podían leer respuestas que referían a volver a leer los anexos de la licitación, en lugar de dar una información concreta.

Uno de los participantes en el proceso, quien pidió no publicar su nombre, dijo a Animal Político que ese tipo de respuestas solo iban a generar más dudas y molestias.

Así fue.

Los interesados tuvieron hasta las 8 de la mañana del sábado 15 de junio para plantear nuevas preguntas a la autoridad. Durante la reanudación de la junta de aclaración de este lunes 17, la Secretaría de Salud comunicó que se habían recibido 1,323 replanteamientos.

La autoridad tiene hasta las 9 de la noche de este 17 de junio para contestar y publicar las respuestas a los mismos.

Por lo pronto, las fechas de la licitación se han vuelto a retrasar. El acto de presentación y apertura de proposiciones ya no será este 18 de junio, sino hasta el 24 de este mes.

“La fecha de fallo se anunciará ese mismo día, “pero puede ocurrir dos o tres después de la apertura de proposiciones. Luego del fallo, las empresas que ganen la licitación aparentemente tendrán sólo cinco días para entregar los medicamentos”, explicó Rafael Gual, director de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma).

Respecto a si las empresas están preparadas para cubrir la demanda de medicamentos de esta segunda compra del año fiscal 2019, Gual aseguró que, por la premura de los tiempos, solo estarán listas para entregar las compañías que tengan ya el producto fabricado, “de lo contrario será muy complicado, porque tener esa cantidad de piezas listas tarda dos o tres meses”.

Las 311 empresas que presentaron por escrito su interés en participar en la licitación deberán evaluar, subrayó el directivo, si tienen el producto suficiente para entregar.

Gual también reiteró la preocupación del sector ante la decisión del gobierno de asumir la distribución.

“Por la cantidad de producto (166 millones de piezas al mes) hasta la recepción es compleja, y no sabemos si los siete almacenes que ya se eligieron para recibirlos estén acondicionados, porque no los conocemos, no son los almacenes de los operadores logísticos que conocíamos”.

El directivo enfatizó que la responsabilidad de la industria farmacéutica terminará en la entrega de los productos en esos almacenes.