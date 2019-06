'El #MeToo dio voz a las mujeres, los hombres deben escuchar'

La directora de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, tiene claro que para acabar con la violencia contra las mujeres, hay que trabajar con los hombres. En entrevista con Animal Político subraya la necesidad de cambiar estereotipos y que ellos se hagan cargo de que son quienes violentan.

Única mujer que ha llegado a ser vicepresidenta de su país, Sudáfrica, dirige ONU Mujeres desde 2013, donde creó la campaña He for She para comprometer a los hombres con la búsqueda de igualdad. Esta semana visitó México para presentar una iniciativa de alcance mundial de combate a la violencia contra las mujeres: Spotlight, es decir, poner todos los reflectores sobre este problema.

Este esfuerzo, que tiene como objetivo final acabar con los feminicidios, partiendo de prevenir cualquier violencia, llega a México dos meses después de la oleada de denuncias contra el acoso sexual que inundaron las redes sociales bajo la etiqueta #MeToo.

Al respecto, Mlambo-Ngcuka manifiesta su apoyo definitivo a este movimiento, que sirvió para darle voz a las mujeres, aunque señala que hace falta de que del el otro lado, esas voces hagan eco y no continúen las agresiones.

“Nos gustaría que haya cada vez más y más mujeres encontrando su voz y denunciando, pero también estamos conscientes de que hay cierto tipo de ataque para las mujeres cuando salen y denuncian. Y por eso queremos trabajar con los hombres, porque este ataque nos muestra que hay impunidad, los hombres siguen victimizando a las mujeres por encontrar sus propias voces. Si los hombres dejan de perpetrar los delitos, tendremos un contexto distinto. Si solamente trabajamos con las mujeres y no trabajamos con los perpetradores, no lograremos que ellos acepten la responsabilidad, y si esto sucede, la situación durará por más tiempo”, señala.

Spotlight tiene como uno de sus pilares lograr un cambio cultural y de normas sociales que frene la violencia. Para eso, explica, es que la ONU buscará alianzas con los medios de comunicación, para difundir los mensajes correctos y hacer que lleguen a la gente adecuada, y fortalecerá a organizaciones sociales que ya tienen trabajo previo en la materia, tanto de mujeres, como algunas que hacen labor con hombres para cambiar sus estereotipos.

“Queremos capacitar a las mujeres para que puedan encontrar su voz bajo amenaza o en alguna situación violenta, pero obviamente las mujeres hablarán solo si saben que sus voces serán escuchadas. Entonces tenemos que trabajar con ambos lados: aquellos que deben levantar la voz y aquellos que deben escuchar”, afirma.

El feminicidio, subraya, es la forma más extrema de la violencia machista, pero regularmente hay una serie de indicios y de conductas antes. Por ello, aunque la iniciativa se enfoca en cinco municipios elegidos por sus altos índices de asesinatos de mujeres –Chihuahua y Ciudad Juárez, en Chihuahua, Ecatepec y Naucalpan, en Estado de México, y Chilpancingo, Guerrero–, la intención es intervenir en etapas previas y que las mujeres sientan que tienen voz, que pueden hablar, en su familia, en su comunidad, y luego con una autoridad.

“Para que cuando pase algo, lo reporten, le digan algo a alguien, y tenemos que darles a ese alguien: ya sea un trabajador social, una buena policía, etcétera. Queremos ver, por ejemplo, a más mujeres en la fuerza policiaca, para que las mujeres se sientan más seguras, para que sepan que puedan hablar con alguien que crean que va a entender su situación. Porque al tener una mayoría de hombres en la fuerza policial también es parte de la razón por la que las mujeres a veces sienten dificultad en denunciar”, ejemplifica.

De la capacitación a autoridades en los refugios

Que la intervención de Spotlight sea a nivel municipal está pensado para reforzar a profundidad todas las instituciones, organizaciones civiles y acciones que haya en un territorio específico para atender la violencia, aun si algunas son de nivel más alto. De hecho, los representantes de ONU y la Unión Europea, aliada del proyecto, enfatizan que México no es un país donde se vaya a iniciar de cero, justo porque es de los pocos que tiene legislación contra el feminicidio y otras instancias especializadas, y la idea es ampliar la intervención en un futuro.

“México ya tiene las leyes. La crisis principal no es la ausencia de leyes sino la ausencia de implementación. Parte de lo que estamos tratando de entender es por qué la implementación no está sucediendo, cómo podemos mejorarla. Lo simple nos va a ayudar a aprender lecciones que podrán ser replicadas en un esquema mayor”, señala Mlambo-Ngcuka.

La iniciativa cuenta en una primera fase con siete millones de dólares, aportados por la Unión Europea, que luego se duplicarán. Primero se hará un diagnóstico de cómo están las cosas en los municipios a atender, para fijar metas específicas.

La intención es fortalecer a cada institución responsable de prevenir los feminicidios, de acabar con ellos y de proteger a los mujeres o brindarles servicios de salud y sociales. La directora de ONU Mujeres explica que mucho de lo que falta es una capacitación adecuada, que es la que darán, concretamente a policías, a fiscales, a tribunales que juzguen este delito.

En entrevista complementaria, el Director General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Unión Europea en México, Stefano Manservisi, hizo énfasis en la necesidad de fortalecer también a la sociedad civil. Destacó que al igual que en cuanto al camino institucional, en el social México ya tiene pasos avanzados, con una sociedad civil vibrante.

Al preguntarle sobre si se apoyaría a refugios para mujeres víctimas de violencia, que a principios de año se vieron en riesgo por la suspensión temporal de la convocatoria para dotarlos de recursos públicos, Manservisi dijo que la existencia de ese tipo de lugares es justamente uno de los modelos que en otros países han visto que funciona, para darle a las mujeres un lugar dónde ir.

“Por ejemplo, la experiencia de lo que estamos haciendo en Argentina es precisamente de ayudar con financiación a asociaciones de mujeres, para tener centros de referencia para las mujeres, en particular en el campo, a donde pueden ir y explicar su caso, hay gente que entiende, que está formada para escuchar y para saber orientar: vaya a hablar con defensor público, con juez, puede trabajar con la comunidad. No hemos empezado, pero hay experiencias como esta. Todo depende de lo que la sociedad civil aquí considere como la prioridad”, señala.

“Por eso el Spotlight como definición me parece muy correcto: vamos a poner más luz, a ayudar a las fuerzas vivas de la sociedad y de la política de tomar su responsabilidad”.

Además de México, en América Latina la iniciativa ya está trabajando en Argentina, Guatemala, Honduras y El Salvador. En otros lugares del mundo, tiene objetivos finales distintos: por ejemplo, en África, acabar con la mutilación genital femenina y en Asia, con la violencia doméstica. Pero la razón por la que la UE financia estos proyectos es porque considera que no se puede promover el desarrollo sostenible en el mundo si una parte de la sociedad, las mujeres, son discriminadas y hechas a un lado, asegura el funcionario europeo.

No sólo participa ONU Mujeres, sino también otras cinco agencias internacionales: el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU DH), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).