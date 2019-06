Reinaldo Rodríguez Martínez tiene 31 años y es originario de Holguín, una ciudad del este de Cuba en el que la historia ubica el primer desembarco de Cristóbal Colón, en octubre de 1592. Salió de la isla con destino a Nicaragua el 7 de abril. Le acompañaban tres amigos. Una vez aterrizado en Managua, atravesaron Honduras y Guatemala y cruzaron a México a través del río Suchiate, la porosa frontera con Centroamérica.

Actualmente se encuentra en Tapachula, en el hotel Yacaamo, al norte del municipio. Allí estaba el martes 28 de mayo cuando, alrededor de las 19:00 horas, le sorprendió una redada en la que participaron agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), Policía Federal y Ejército. El operativo se desarrolló en dos establecimientos: el Yacaamo y el Cafetal. Migración no ha ofrecido datos sobre cuántos extranjeros fueron detenidos por estar en situación irregular. Rodríguez Martínez dice que, en su hospedaje, al menos fueron cinco los arrestados.

“Todo esto es una persecución política contra los cubanos. Tenemos miedo de salir del hotel, puede llegar Migración, agarrarnos y ponernos presos”, dice el cubano, que en su país estudió Cultura Física y trabajaba en el Instituto Nacional de Deporte. En realidad, no se llama Reinaldo, pero este es el nombre que da cuando se le pregunta. Tiene miedo que si se identifica pueda sufrir represalias.

Para probar el hostigamiento que el INM somete a la comunidad cubana, Rodríguez Martínez manda a través de Messenger un video de un informativo local de Chiapas. En él se ve a los agentes entrar en el hotel, y a vecinos de la zona expresando su apoyo hacia los migrantes. Explica que él se encontraba en su habitación, que los uniformados no entraron y que él tampoco salió porque tenía miedo. Dice que no conoce a las personas que se llevaron, pero está seguro de que si no tenían sus papeles en regla era porque habían ido a las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), pero estaban colapsadas.

La redada ha generado el malestar entre los propietarios de hoteles en la frontera Sur. Martha Villaseñor, presidenta de la asociación que agrupa al sector, dice que los agentes no fueron agresivos, pero que no ve necesaria “toda la parafernalia”, ya que espanta a los turistas. La paradoja, según la empresaria, es que los migrantes que se alojan en hoteles son cubanos que están en proceso de regularizar su situación. “Los ilegales van por otro lado, no hacen ese gasto”, afirma.

Animal Político quiso conocer la versión del INM, pero no obtuvo respuesta.

El incremento de la presión de los agentes migratorios genera tensión en personas como Rodríguez Martínez, que dice que apenas sale del hotel, no tiene trabajo y está dilapidando sus ahorros. Relata que ha pedido refugio en México, aunque quedarse en Chiapas no estaba en sus planes. Dice que su objetivo es alcanzar Kentucky, donde se encuentra parte de su familia. Asegura que no está de acuerdo con el sistema político que rige en Cuba desde la revolución de 1959, y que por eso se marchó. Para pedir asilo en Estados Unidos debería alcanzar la frontera norte y no haber pedido papeles en México. “Me han obligado”, denuncia.

Rodríguez Martínez está varado en Chiapas. Los solicitantes de asilo tienen que esperar un largo proceso en el que están obligados a permanecer en el estado en el que pidieron refugio.

La Comar dispone de un plazo de 45 días ampliable a otros 45, para que se le entreguen los papeles. Pero la institución está colapsada, así que el cubano podría pasar mucho más tiempo atrapado. Además, en caso de convertirse en refugiado, podrá atravesar México, pero no podrá solicitar la protección en Estados Unidos, ya que se entiende que ya ha encontrado un lugar seguro en el que no le persiguen: México, el lugar en el que no quiere quedarse.

“No he avanzado porque las autoridades mexicanas no dan papeles. Nos han maltratado, nos tienen avasallados, tenemos miedo de que nos agarre Migración. Nosotros solo queremos cruzar el país hacia Estados Unidos”, dice.

Su estancia no está siendo fácil, asegura.

“Cuando llegamos nos estafaron con una visa falsa. Nos dieron el contacto de una persona de Migración que hacia las visas por 1,000 dólares. Salí con un bus hasta Tuxtla Gutiérrez pero me pararon y me pidieron los documentos en Huixtla”, explica. Al final, los agentes le permitieron pedir un taxi y darse la vuelta sin ser arrestado ni encerrado en la Estación Migratoria Siglo XXI. A pesar de ello, dice que tiene miedo. Por eso pidió asilo y espera, atrapado en un hotel, que la Comar responda su solicitud.

El operativo provocó el enfado de los dueños de hoteles, que creen que la presión sobre los establecimientos puede provocar que disminuyan los clientes. En los hoteles Yacaamo y Cafetales no hablan. Remiten a las palabras de la presidenta de la asociación, que el viernes en la noche mantuvo una reunión con diferentes instancias gubernamentales. En el encuentro estuvo presente Carmen Yadira de los Santos, delegada de Migración en el estado de Chiapas, así como representantes de la Fiscalía, Policía Federal y los establecimientos afectados.

La práctica de entrar en hoteles para detener a migrantes y encerrarlos era habitual hace unos años, especialmente cuando se pone en marcha el plan Frontera Sur, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto. “Antes eran muy comunes las revisiones migratorias. El sistema de los polleros era llevar a la gente a un hotel y tenerlos ahí. Eso terminó”, dice Villaseñor. La representante de los hoteles recuerda que los establecimientos “no somos agentes migratorios ni policías, no tenemos que preguntar”.

Villaseñor explica que el debate entre su asociación y las instituciones migratorias se centra en si es legal o no que los agentes entren en sus establecimientos. “Nosotros decimos que no y ellos que sí”, asegura.

Seguirán operativos, pero “más discretos”

El viernes 31 ambas partes celebraron un encuentro en Tapachula. Según Villaseñor, el INM dijo que mantendrá los operativos pero que tratará de hacerlos más discretos. “Ellos se comprometieron a la discreción y a explicarnos cómo actuar cuando vengan”, explica.

El miércoles se celebrará una nueva reunión entre la gente de hoteles de la frontera sur y las distintas autoridades relacionadas con la migración. En ella, el INM tiene previsto explicar a los empresarios cuáles son sus derechos y deberes, y cómo comportarse ante un operativo. Animal Político quiso recabar la versión de la institución que dirige Tonatiuh Guillén, pero no hubo respuesta.

“Es un hecho que van a continuar”, dice Villaseñor sobre las redadas.

Además de los operativos en hoteles y moteles, Animal Político publicó el pasado sábado que el aumento de la presión sobre los migrantes también se refleja en las cifras oficiales.

De acuerdo con datos del INM, solo en el mes de mayo detuvieron a 22 mil 694 migrantes sin documentos, y deportaron a 15 mil 654.

Esta última cifra supone un aumento de 119% en comparación con mayo del año pasado, cuando el INM detuvo a 10 mil 350 personas. Y, si se compara con el mismo mes de 2017, el aumento es todavía mucho mayor: hasta 220%.

En tan solo los cinco primeros meses de este 2019, el INM detuvo a 74 mil 031 migrantes, un 36% más que el año pasado, y un 105% más que en 2017, siendo abril y mayo cuando se produjo la escalada de intensidad en el control migratorio, como lo prueba otro dato: entre enero y mayo de este año, las capturas se dispararon 175%. Mientras que en el mismo periodo del año pasado, solo aumentó 12%.