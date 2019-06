'El Mijis' quiere formar un partido para hacer más chido al país

El diputado local de San Luis Potosí Pedro Carrizales, conocido como el Mijis, dijo a la agencia Quadratín que impulsa un movimiento denominado Un México Más Chido, que a la postre busca convertir en un partido político.

“Después de que deje mi diputación, no crean que me voy a quedar sentado escribiendo versos, si le sigo a la federal chido, y si no también”, mencionó sobre la posibilidad de aspirar a una diputación federal, y la idea de hacer un partido, que se llame “MIJIS”.

En cuanto a su movimiento, dijo que ha recorrido gran parte del país para construirlo, y solo le falta visitar Baja California y Baja California Sur.

Según el diputado local, ya cuenta con el apoyo de 600 mil jóvenes, y uno de sus objetivos del partido que quiere formar sería “ciudadanizar” la política, crear un México más igualitario. Para ello, ha contactado a personajes como Pedro Kumamoto, para sumarlo al proyecto.

Pedro Carrizales ganó en 2018 una diputación local, impulsado por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social).

Leer: Tratan de hacerme ver como un mal ciudadano, por mi ropa y mis tatuajes: acusa joven que ganó diputación en SLP

Llamó la atención nacional por su pasado como “chico banda”, y su participación en movimientos para combatir la discriminación, y fortalecer la participación de los jóvenes en la vida pública.