La noche del martes 4 de junio el estudiante de 22 años de edad de la Universidad del Pedregal, Norberto Ronquillo, fue secuestrado minutos después de salir de su escuela en el sur de la Ciudad de México. La familia pagó un rescate y denunció ante la Procuraduría General de Justicia los hechos, sin embargo, el joven fue asesinado. Su cuerpo fue encontrado el domingo 9 de junio en un paraje de Xochimilco.

Luego del hallazgo surgieron cuestionamientos en torno a la actuación de las autoridades en el caso. Por ejemplo, el rector de la Universidad, Armando Martínez, criticó que el coche del estudiante no fuera preservado debidamente por la policía. A su vez denunció que el personal especializado en plagios tardó demasiado en intervenir en el caso, entre otras cosas.

En redes sociales se propagaron campañas en donde se pedía la renuncia de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y de otras autoridades.

Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó entre el momento en que el estudiante fue plagiado y su muerte?

A partir de un reporte oficial elaborado por la Procuraduría General de Justicia de la ciudad, y de datos aportados por fuentes con pleno conocimiento del caso, Animal Político presenta una cronología detallada de los hechos y de las acciones que emprendieron las autoridades.

Además se aborda el avance de las investigaciones. En el tema del crimen, se mantienen dos líneas de investigación abiertas, y se rastrea el sitio al que fue trasladado el estudiante después del plagio, que se presume habría sido en un sitio cercano.

También se verifica la actuación policial en el caso. El martes 11 de junio se tomaron las declaraciones a dos policías preventivos que participaron en el aseguramiento del coche, y se continuaban revisando videos.

“Quiero dejar algo en claro por lo que he visto en redes… el homicidio de mi hijo no es un asunto político ni mucho menos. Me hablan para preguntarme si quiero que renuncie la jefa de Gobierno y cosas así, pero no se trata de eso. No podemos dejarlo todo al gobierno. Es un asunto de todos, aunque las culpas tienen que quedarse atrás”, declaró Norelia Hernández, la madre de Norberto, tras el funeral de su hijo.

La cronología

Martes 4 de junio

*21:32 hrs: Norberto abandona el plantel universitario a bordo de su vehículo marca Toyota, modelo Yaris, placas L84-AGM de color plata, para dirigirse a su domicilio. Es captado por las cámaras del acceso del plantel revisando su teléfono, previo a recibir la autorización para abandonar las instalaciones.

*Hora no precisada: Se recibe una llamada al 911 reportando que hay un automóvil con las luces y motor encendido, y las llaves en el suelo, sobre la calle de Arenal cerca de avenida Acoxpa. Es el coche de Norberto.

*21:45horas: Momento aproximado en que secuestradores se pusieron en contacto con la familia para avisarles que el joven estaba secuestrado y exigieron el rescate. Inicia negociación.

*22:00 hrs: Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública a bordo de la patrulla MX-719-S1 y de la MX-710-S1 llegan al sitio donde se reportó el automóvil de Norberto. Lo inspeccionan y toman fotografías, pero no preservan la integridad de la escena ni solicitan apoyo de peritos de la Procuraduría. Permitieron que un integrante de la familia de Norberto se llevara el coche.

Miércoles 5 de junio

*00:41hrs: La Procuraduría recibe oficialmente la denuncia del secuestro de Norberto por parte de su familia. Se inicia carpeta de investigación.

*00:55hrs: Los denunciantes piden a la Procuraduría no intervenir operativamente, pues se alcanzó un acuerdo: el pago de millón de pesos a secuestradores. Temen por la vida del estudiante si autoridades se involucran en el pago.

*2:30hrs: La Procuraduría inicia lo que denomina “protocolos y oficios antisecuestros”, para que se dé conocimiento al área especializada del caso y se resguarden imágenes de posibles cámaras en el lugar de los hechos, pero no interviene en la operación.

*3:00 a 3:30hrs: El primo de Norberto, Oswaldo, deja el dinero en un terreno de Calzada de las Bombas siguiendo las instrucciones de los delincuentes, y se dirige a Canal de Chalco donde supuestamente sería liberado. Sin embargo el estudiante nunca aparece.

*10:00hrs Aproximadamente diez horas después de la denuncia, la PGJ ordena la participación permanente de un asesor especializado en temas de secuestro.

*10:00hrs: Aproximadamente diez horas después de la denuncia, la PGJ inspecciona el sitio en el que presuntamente fue secuestrado el estudiante. El automóvil ya no se encontraba en el sitio pues policías preventivos permitieron que fuera removido.

*14:20hrs: Comparece a declarar ante el Ministerio Público uno de los familiares de Norberto, para dar detalles sobre los hechos ocurridos y la negociación. Se confirma que a pesar de pago el joven no aparece en el sitio pactado.

*15:05hrs: La Procuraduría pide al C5 que se le entreguen los videos de las cámaras de videovigilancia, que podrían haber captado el momento y ruta del secuestro de Norberto. También se pide la imagen de cámaras particulares como la del plantel escolar.

Jueves 6 de junio

*Hora no precisada: La Procuraduría recibe los videos de la universidad que captan el momento en que el estudiante abandonó el plantel.

*Hora no precisada: El Ministerio Público solicita a un juez de control del centro nacional especializado en técnicas de investigación, la autorización para intervenir las comunicaciones privadas de los dispositivos de Norberto y familiares.

Viernes 7 de junio

*12:00hrs: La Procuraduría se comunica con los familiares para dar seguimiento a los avances del caso. El joven continúa sin aparecer y no hay comunicación con los plagiarios.

*17:30hrs: La titular de la Procuraduría, Ernestina Godoy, se reúne con equipo de investigación para conocer avances del caso y líneas de acción.

*18:00hrs: Personal especializado en víctimas brinda atención a la familia de Norberto Ronquillo.

Sábado 8 de junio

*10:00hrs: Finalizan declaraciones de estudiantes del plantel que estuvieron cercanos a Norberto el día de los hechos. Todos ellos en calidad de testigos.

*10:00hrs: Especialistas en psicología de la Procuraduría ofrecen atención a estudiantes que declararon.

*15:00hrs: Se hace una nueva revisión de la zona del plagio y sitios aledaños al plantel de estudios, y a la casa. Esto entre personal de la Procuraduría y de la Secretaría de Seguridad Pública. No se reportan resultados positivos.

Domingo 9 de junio

*(Sin hora precisada) La Procuraduría solo reporta que la Fiscalía Antisecuestros dio continuidad a las investigaciones, sin detallar acciones en específico.

*18:00hrs: Aproximadamente a esta hora se recibió una llamada al 911, en la que se indicaba que vecinos de un poblado en Xochimilco habían localizado lo que parecía ser un cuerpo de un hombre tirado en un paraje, y envuelto en unas cobijas o bolsas.

*20:20hrs. Casi dos horas después del reporte agentes del Ministerio Público y Policía de Investigación llegan al lugar para confirmar el hallazgo del cadáver. Una hora más tarde lo hacen peritos de la institución para efectuar el levantamiento del cuerpo.

Lunes 10 de junio

*(Sin hora precisada): Durante la madrugada los familiares confirmaron a la autoridad que la persona localizada en el paraje era Norberto. Lo reconocieron preliminarmente a través de fotografías de la ropa localizada. Posteriormente, en este mismo día, se confirma visualmente la identificación.

*4:11am: La PGJ confirma públicamente, a través de una tarjeta informativa y de sus redes sociales, el hallazgo del cuerpo de Norberto de 22 años de edad. Promete que se continuará la investigación hasta dar con los responsables.

Los frentes de la indagatoria: homicidio y actuación policial

La Procuraduría General de Justicia mantiene dos líneas abiertas relacionadas con el secuestro y homicidio de Norberto Ronquillo.

La procuradora Ernestina Godoy dijo que el modus operandi de los plagiarios era “atípico”, ya que rápidamente se acordó el pago de un rescate tras una negociación extremadamente corta, y la víctima pudo haber sido asesinada poco después del rapto. “No parecen ser profesionales de secuestros los que cometieron esta situación”, declaró.

Hasta el martes 11 de junio, y como parte de las investigaciones, se continuaba con la revisión de videos, de diversas comunicaciones y con operativos en terreno. Se trabajaba además en coordinación con autoridades federales. Los investigadores sospechaban que el joven fue trasladado a un sitio cercano al lugar donde fue el plagio, posiblemente a un departamento que se está intentando identificar.

Ayer también se reportó la detención de dos personas por posible secuestro en el centro de la ciudad, pero no se había esclarecido alguna relación con este caso.

De forma paralela, la Procuraduría también analiza la actuación de los policías de la Secretaría de Seguridad Pública que no preservaron la escena del automóvil localizado, y permitieron que el mismo fuera removido. Dos de estos agentes rindieron declaración ante la Fiscalía Antisecuestros de la dependencia.

Por otro lado autoridades de la Procuraduría señalaron a este medio que se realiza una indagatoria interna, para verificar como se aplicó el protocolo en casos de secuestro y si hubo retrasos en la intervención del personal especializado, a la luz de la petición hecha por la familia.

Madre de Norberto no quiere renuncias

Norelia Hernández, madre de Norberto, pidió que el homicidio de su hijo no se politice, e incluso se mostró en contra de que los funcionarios responsables renuncien, aunque también les pidió que cumplan con su trabajo y se deje atrás la repartición de culpas a quienes los precedieron.

“Esto tiene que ser entre todos. No podemos dejarle al gobierno todo. Como ciudad, como ciudadanos y como padres todos tenemos que hacer un trabajo propio, en nuestras casas. Las autoridades, por más trabajo que hagan, no va a ser suficiente si no hay valores ni una base moral. No van a alcanzar ni 200 mil cárceles, y de nada va a servir que todos estén encarcelados”, dijo.

En la declaración rendida tras el funeral de su hijo, y antes de regresar a Chihuahua (de donde es originaria la familia), la madre de Norberto reconoció que atraviesan una “pesadilla”, pero a su vez señaló que se encuentra “bien y en paz”.

En cuanto a su reunión con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, Norelia explicó que le hizo hincapié en las negligencias y actuaciones de autoridades que deben cambiar, aunque aseguró que “no fue a pelear”.

“Fui a alzar la voz por todas las víctimas. Se ha dicho que los gobiernos que vinieron de atrás no hicieron el trabajo pero eso ya no importa. Lo que importa es la muerte de Norberto, qué es lo que viene, cómo se van a cubrir los huecos legales, y como se hará que las cosas funcionen y se agilicen, que se adquieran las tecnologías que faltan, quién va a organizar todo esto”, señaló Norelia.

La madre de Norberto pidió finalmente respetar el proceso de investigación que siguen las autoridades e insistió en que no quieren pelear, sino trabajar de la mano con ellos. “No queremos más otros Norbertos”, concluyó.