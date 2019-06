¿Por qué Pemex compró empresa de fertilizantes? Exconsejero y un exdirector de Fertinal dan su versión

Petróleos Mexicanos (Pemex) nunca debió entrar en la industria de fertilizantes, de acuerdo con el exintegrante de su Consejo de Administración Carlos Elizondo Mayer-Serra, quien en su momento dijo haber votado contra la compra de Fertinal, la cual ha sido señalada como un mal negocio para la empresa productiva del Estado.

Así operó Emilio Lozoya la compra de Fertinal, que llevó al endeudamiento millonario de Pemex

Elizondo aseguró que existían documentos, respaldados “por una de las agencias de contabilidad más importantes” que la daban un valor a la compañía, la cual fue adquirida inicialmente por 475 millones de dólares.

Sin embargo, el exconsejero dijo haberse opuesto a la operación por considerar que no convenía para la situación de Pemex, y no por posibles actos de corrupción.

“Si hubiera visto un acto de corrupción hubiera tenido que denunciarlo, voté en contra porque me parece que Pemex no debe tener activos industriales porque históricamente los ha administrado mal, que la cadena de fertilizantes no es un cadena de valor alto y porque si tenemos tantos problemas en las plantas que ya tenemos no tenía ningún sentido hacerse de nuevas plantas”, explicó en entrevista con el periodista José Cárdenas.

EU investiga a Peña por presunto soborno en Pemex; “será tratado igual que otros inculpados”, dice AMLO

Elizondo también rechazó haber recibido presión para votar a favor de la compra de Fertinal, y descartó que se haya realizado la transacción “sabiendo que valía menos de lo que se compró”.

Durante la dirección de Emilio Lozoya Austin, Pemex concretó la compra de Fertinal con el argumento de sumar a su capacidad productiva cerca de 1.2 millones de toneladas de fertilizantes sólidos.

Autoridades de Estados Unidos investigan al expresidente Enrique Peña Nieto por un presunto soborno en la compra-venta de la empresa, de acuerdo con el diario El Universal.

Fertinal, un automóvil en perfecto estado: exdirectivo

Al momento de la venta, Fertinal era una empresa productiva, eficiente, sana y exitosa, hoy su estado es muy distinto a como fue entregada, argumentó Fabio Massimo Covarrubias Piffer, quien fue director general y accionista de la empresa de 1992 a enero de 2016, cuando se concretó la venta de dicha sociedad a Pemex.

En una carta, aseguró que cuando Pemex adquirió Fertinal era una empresa totalmente eficiente y productiva, certificada por su calidad y la de sus fertilizantes a nivel mundial. Incluso la comparó con la compra de un auto en perfecto estado.

“(Pemex) recibió una empresa productiva, eficiente, sana y exitosa; hoy su estado es muy distinto al que fue entregado. Lo que hizo dicho comprador se equipara a la compra de un automóvil en perfecto estado para desvalijarlo, sacarlo a la calle, provocar un choque y culpar al vendedor del lamentable estado del vehículo”, argumentó.

También dijo que la reputación de Fertinal y la calidad de sus productos iba mucho más allá de las fronteras de México con más de 200 clientes en países como Estados Unidos, China, Paquistán, India, y Australia.

Insistió en que 70 % de las ventas de Fertinal eran exportadas a más de 25 países, lo que generaba una fuerte entrada de divisas al país.

“Hoy pretenden señalarme sin pruebas de vínculos con personas a las que nunca he conocido, como es el caso del ex presidente Enrique Peña Nieto y el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por lo que ética y jurídicamente exijo cargar con la responsabilidad de la prueba a quienes frívolamente me señalan”, expuso sobre las investigaciones contra el exdirector de Pemex.

Con información de Notimex