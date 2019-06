Con gritos como “están haciendo lo mismo” y “queremos a nuestros hijos”, familiares de desaparecidos interrumpieron al presidente Andrés Manuel López Obrador durante la presentación del primer informe de la Comisión Nacional de Búsqueda.

El inicio del evento se retrasó debido a las protestas de madres y padres de personas desaparecidas, quienes acusaron que la administración de López Obrador no ha avanzado en la búsqueda de sus familiares.

Lee: Familias de desaparecidos exigen atención de autoridades y presupuesto para búsquedas

También criticaron el desempeño de la comisionada nacional de Búsqueda, Karla Quintana, a quien gritaron “¡que haga su trabajo!” cuando tomó el micrófono durante la presentación del informe.

Entre los reclamos que realizaron los familiares destacó que no quieren que las acciones del gobierno se concentren en la búsqueda de personas en fosas clandestinas, y que trabajen para encontrarlos vivos.

Estos son algunos de los testimonios de familiares de personas desaparecidas que exigieron respuestas al presidente; previo al evento, víctimas pidieron que las autoridades no se concentren solo en fosas clandestinas. pic.twitter.com/0B50M63vDV — AnimalPolitico.com (@Pajaropolitico) June 24, 2019



Santiago Corcuera, integrante del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, expresó su preocupación porque, dice, ahora hay desapariciones donde antes no, y criticó que no estén aún todas comisiones locales de búsqueda, o las que hay no cuentan con titulares y recursos para trabajar.

Te puede interesar: En 2018, ningún estado usó recursos para buscar desaparecidos; Comisión Nacional gastó 1.4% de presupuesto

De acuerdo con Karla Quintana, actualmente hay 24 comisiones locales en todo el país, y de ellas 18 ya cuentan con un titular.

Ante la promesa del presidente de que habrán reuniones cada tres meses con las familias de víctimas, los padres interrumpieron a López Obrador con gritos por más de cuatro minutos.

Lee también: No hay límite de presupuesto para búsqueda de desaparecidos e identificación forense, promete AMLO

López Obrador negó que haya recortes presupuestales para la búsqueda de personas desaparecidas y aseguró que habrá justicia para las víctimas, a lo que los padres respondieron que su gobierno “está haciendo lo mismo” que los anteriores, y que la situación actual del país “es la peor herencia que nos dejaron”.

El mandatario negó recortes en la búsqueda de personas desaparecidas y habló de los Programas de Bienestar; tras el evento, las familias le respondieron con gritos de "queremos a nuestros hijos" y lo rodearon exigiendo respuestas a sus casos. pic.twitter.com/4rgPcB4BD1 — AnimalPolitico.com (@Pajaropolitico) June 24, 2019

Entre las consignas de protesta de los familiares, el evento cerró con el himno nacional y el presidente salió del salón de Palacio Nacional donde se llevó a cabo la presentación, rodeado de madres y padres exigiendo justicia.

Con información de Itxaro Arteta.