El acto de presentación y apertura de propuestas de los participantes en la licitación para la compra consolidada de medicamentos e insumos para la salud del segundo semestre de 2019 programada para este lunes 24 de junio a las 8 am se pospuso para mañana 25 a la misma hora.

Mónica Osante Ramos, subdirectora de Insumos Médicos en la Secretaría de Salud, quien presidió el breve acto en el que se leyó el comunicado de la dependencia con el aviso de postergacion, explicó a los presentes, unas 20 personas entre representantes de empresas y observadores, que el sistema Compranet, a través del que se están realizando la licitación, ha tenido fallas técnicas. “Esto podría afectar el desarrollo del presente procedimiento”, señaló.

La directiva, explicó, de acuerdo a lo escrito en el aviso a los participantes licitantes, al que dio lectura, que como “las referidas circunstancias tienen el carácter de imprevisibles, irremediables, inevitables e insuperables, y son ajenas a la voluntad de la Contratante, por lo que puede considerarse que son razones de caso fortuito, se hace de su conocimiento que el acto de presentación y apertura de proposiciones, programado para celebrarse el día 24 de junio de 2019 a las 8 de la mañana, se difiere para el día 25 de junio de 2019, a las 8 de la mañana”.

La plataforma de Compranet, tal como pudo constatar Animal Político, sí ha presentado fallas en los últimos días, aunque intermitentes. El viernes por la mañana no era posible ingresar al sitio, aunque por la tarde el acceso se normalizó. El domingo 23, también por la tarde, el sitio estuvo operando sin problemas.

Los asistentes al acto de apertura de propuestas no externaron molestia alguna sobre la nueva postergación, solo cuestionaron a Osante Ramos si las fallas y la nueva fecha no afectaban a quienes habían subido ya sus proposiciones, a lo que la funcionaria respondió que no afectaba en lo absoluto.

Este es un retraso más en un procedimiento que ya ha tenido otros. La junta de aclaraciones para que los licitantes presentaran sus dudas y solicitudes de aclaración se pospuso tres veces, ante el cúmulo de cuestionamientos, más de 6 mil, que se recibieron y la imposibilidad de la autoridad de responderlos en tiempo.

Las bases de la licitación también se retrasaron. Estaban programas para el 7 de mayo y se publicaron casi un mes después, el 5 de junio. La primera fecha que se dio para el fallo fue el 18 de junio. Ahora será hasta mañana cuando se dé a conocer cuando se realizará.

Quienes ganen la licitación deberán entregar entre 15 y 20% del total de medicamentos e insumos para la salud en los primeros días de julio. Representantes de la industria farmacéutica ya han advertido que los tiempos están demasiado forzados y que quizá varias empresas opten por no participar.